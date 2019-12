Empresarios pedirán a Cancillería que denuncie a Argentina por el "dólar turista"

La Cámara de Turismo presentará este viernes una petición a Cancillería para que denuncie a Argentina ante el Mercosur por violar disposiciones del Tratado de Asunción y una resolución del bloque regional por la eventual aprobación del proyecto de ley de solidaridad social y reactivación económica que incluye la creación del "dólar turista". El presidente Alberto Fernández envió esta semana la nueva normativa al Congreso de la Nación.

El asesor letrado de la Cámara de Turismo, Julio Facal dijo a El Observador que la nueva medida del gobierno argentino, que implica cobrar un porcentaje adicional del 30% para la utilización de pagos en dólares por intermedio de tarjetas de crédito, perjudica a Uruguay dado que vulneran el turismo que es "uno de los ingresos más importantes del país".

Para el asesor y también titular de la cátedra de Derecho del Turismo de la Udelar, Uruguay "ha sido la preferencia del argentino dispuesto a pasar sus vacaciones en el exterior" y que la tarjeta de crédito es el medio elegido "a la hora de pagar fuera del país". Estimó que el turista argentino optará tomarse sus vacaciones en un destino argentino antes que cualquier otro uruguayo para evitar abonar la tasa que puede configurarse por la reserva de alquiler o por pagar con sus tarjetas de crédito. "Esto encarece y hace prácticamente inviable su estadía fuera de fronteras", concluyó.

Este martes, la gremial mantuvo una reunión con jerarcas del Ministerio de Turismo y en esa instancia propuso una serie de recomendaciones para apuntalar el turismo interno. Facal explicó que el "dólar turista" beneficia a la industria turística argentina "en desmedro" de la uruguaya y eso genera una "discriminación" contra los servicios prestados en el país. Eso configura una violación del Tratado de Asunción que prevé en su primer artículo "la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes".

efe

Por otro lado, advirtió que existe una resolución del Consejo de Mercado Común del 2009 que creó el Fondo de Promoción de Turismo "con el objetivo de promover en forma conjunta el turismo hacia el Mercosur" tanto de forma externa como interna. "La intención de los países del Mercosur es la promoción del turismo en forma conjunta teniendo como pilar fundamental la unión de los Estados", concluyó.

Por otro lado, Facal afirmó que "en el caso que alguna decisión arancelaria o económica cause perjuicio no sólo a los Estados partes sino a las empresas y asociaciones de un Estado miembro" tanto el gobierno como cualquier particular podrá accionar y solicitar la defensa de sus derechos porque así lo establece el Protocolo de Olivos.