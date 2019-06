Palabras macanudas

Un amigo venezolano que vivió en Montevideo unos años me comunicaba su perplejidad acerca del léxico local: “Macana es chimbo pero macanudo es chévere”, decía, sin pudor por usar términos tropicales. La palabra chimbo es claramente negativa, como en “ya no vayas a ese abastico chimbo” (no vayas más a ese almacencito berreta). La palabra chévere, en cambio, es positiva a todas luces, como en “qué chévere es esa franela” (qué linda remera).

Yo nunca me había puesto a pensar en esa contradicción pero resultaba evidente de solo escucharla. Macana es ‘chimbo’. Al principio era sinónimo de disparate, como en “no digas macanas” y hasta se usaba como verbo: “Estás macaneando”. Después pasó a ser sinónimo de lástima, como en “qué macana que te vayas”.

Macanudo, en cambio, es ‘chévere’. Hasta podría usarse como traducción de la palabra chévere y decir: “Qué remera macanuda”. Chévere y macanudo tienen en común, además, una sonoridad festiva. Es musical, en el caso de chévere, y burlona, en el caso de macanudo.

El caso del sufijo udo es curioso. Es despectivo en boludo y pelotudo, en tanto que es lúdico en peliagudo, peludo y bolsilludo. Hasta donde sé, macanudo es el único ejemplo en que el sufijo convierte a un sustantivo chimbo en un adjetivo chévere.

La ausencia de lógica hace entrañables a los idiomas. Sin esas arbitrariedades perderían la ambigüedad que le da poesía y humor al lenguaje cotidiano. El idioma español tiene una ventaja sobre la mayoría de las lenguas vivas y es que se habla –se vive– en muchos lugares distintos del planeta y eso lo puebla de expresiones y acepciones muy variadas.

Y hay palabras en vías de extinción y otras que mueren. La artista española Marta PCampos comparó los diccionarios de la Real Academia Española (RAE) de 1914 y 2014 y en vez de reparar en las palabras nuevas se fijó en las que desaparecieron. Según PCampos fueron 2.793 los vocablos que estaban vigentes en 1914 y ya no figuraban en el diccionario un siglo después.

El diccionario de la RAE oficia de registro civil de las palabras. Las que nacen aparecen en sus páginas y las que mueren desaparecen.

Los académicos de España y de las Américas lo deciden cuando enfrentan casos que ya no parecen escritos en ningún lado, salvo cuando los usó un escritor de la antigüedad que se convirtió en un clásico.

Así es que PCampos descubrió la ausencia de cuñadez (ocurrencias de cuñado), lugarejo (algo así como lugarcito), camasquince (persona entrometida) o cocadriz (femenino de cocodrilo).

No seré yo quien extrañe estas palabras. Sé que si nos atuviéramos a las sugerencias de la RAE perderíamos sentencias como “Fue una cuñadez que escuché en la boda. Parece que esta camasquince llegó hasta un lugarejo donde se la comió una cocadriz”, pero no me quita el sueño.

Sin embargo, hace tiempo que no escucho ni leo macana ni macanudo. Eso sí me preocupa, porque les tengo afecto. Sería macanudo que sobrevivieran varios siglos o, dicho de otra manera, sería una macana que cayeran en desuso y fueran desterradas de los registros del Diccionario del español del Uruguay (ya que macanudo no está en el de la RAE y macana tiene otra acepción).

En el diccionario uruguayo los sinónimos de macanudo como persona son ‘bien’, ‘pierna’, ‘pingo’ y ‘piola’ y como interjección ‘bárbaro’ y ‘bien de bien’. Y macana es ‘hecho o situación lamentable’ y también ‘embuste de palabra’.

Si la forma de librarse del destierro del diccionario que tienen las palabras es que las haya usado un clásico, yo creo que macana está salvada por la canción de Mateo Uy, qué macana.