La disposición del gobierno de Israel de esta semana recorrió los portales de noticias del mundo. Los israelíes ya no están obligados a usar tapabocas al aire libre, luego de un año. Y p or primera vez en diez meses, este jueves no murió nadie por covid-19 en ese país, según datos del Ministerio de Salud. A su vez, ese día Israel hizo 35.027 tests y detectó apenas 129 casos nuevos.