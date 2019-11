En la previa del balotaje, el dólar acumuló su sexta semana consecutiva al alza

En la previa del balotaje -que definirá el próximo presidente de Uruguay por los próximos cincos años-, el dólar encadenó su sexta semana consecutiva de aumento (0,3%), nuevamente con un rol activo del Banco Central (BCU) buscando amortiguar el ritmo depreciatorio del peso uruguayo. En lo que va del año, la moneda estadounidense se fortaleció 16,5%.

Este viernes, el dólar interbancario se negoció en promedio a $ 37,77 (+0,07%), estable respecto al jueves. En total se transaron US$ 38,1 millones, de los cuales el BCU vendió US$ 10,5 millones. En los cincos días hábiles de la operativa semanal, la autoridad monetaria se desprendió de US$ 83,1 millones de sus reservas buscando contener la desvalorización del peso uruguayo en el mercado spot, cifra que trepa a casi US$ 540 millones si se toma en cuenta lo ocurrido entre octubre y lo que va de noviembre.

En la pizarra al público del BROU, el dólar avanzó cinco centésimos en la punta vendedora para quedar a $ 38,55, mientras que la compra quedó sin cambios en $ 37. En los cambios privados, la divisa podía encontrarse en la franja de los $ 38,70 en la punta vendedora.

Por su parte, en Argentina, el dólar blue se recalentó sobre el final de la semana y terminó este viernes con un alza de 1,75 unidades,a 68,50 pesos argentinos, en otra rueda en la que las compras de los bancos oficiales ayudaron a sostener el precio de la divisa.

El dólar minorista cerró sin cambios en las pantallas del Banco Nación (BNA), donde el billete quedó clavado en los 62,50. El promedio entre bancos que realiza el BCRA se colocó en los 62,90, un centavo menos que el jueves.

En tanto, en Brasil el dólar cerró prácticamente sin cambios (-0,03%) con una cotización de 4,19 reales.