En mayo se exportarán 6.000 vaquillonas en pie Angus y Hereford a China

Fruto del buen vínculo y de la búsqueda de fletes convenientes, Uruguay continúa exportando su genética en pie al primer mundo.

Durante el próximo mes de mayo partirá un barco con 6.000 vaquillonas Angus y Hereford (50% de cada raza) con destino a la reproducción en China.

Federico Di Santi, director de Di Santi y Romualdo –firma responsable del envío–, señaló, en el programa Valor Agregado de radio Carve, que se trata de un negocio de características similares a los que se hicieron en el segundo semestre de 2018.

Para este nuevo envío ya se tiene un porcentaje importante de compra ya que desde hace varios días el escritorio está operando en el mercado. Se estima que en 15 o 20 días se terminaría con la operativa de compra.

Se buscan vaquillonas que pesen entre 200 y 250 kilos, que saldrán con más kilos una vez terminada la cuarentena.

La referencia de valor es de US$ 1,85 el kilo (US$ 450 a US$ 500); las más livianas se pagan más y las más pesadas un poco menos. También se tiene en cuenta el lote, la ubicación y la calidad para determinar su valor. Las compras son con 60 días de plazo.

Di Santi expresó que este nuevo negocio habla de la conformidad que hubo por parte de los clientes con los animales uruguayos que fueron enviados en otras oportunidades.

Uruguay compite en este mercado fuertemente con Australia y Nueva Zelanda. En otras oportunidades también lo ha hecho con Chile.

Según el operador, Uruguay no es muy competitivo ya que hay una diferencia arancelaria de 14%.

“Es una pelea despareja”, opinó.

Respecto a la comercialización en pie de ganado Holando, el exportador entiende que los negocios son “difíciles de retomar”. De hecho, aseguró que no visualiza “posibilidades claras” en el corto plazo.

Sobre el mes de junio Di Santi viajará a China para recibir el barco.