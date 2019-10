En su primer discurso le gritaron que no se escuchaba y les reprochó: “¿Qué querés, si soy petiso?”

Uno de los objetos que llevó Luis Lacalle Pou a la entrevista con Facundo Ponce de León en De Cerca fue una foto de un acto en Bella Unión donde dio su primer discurso.

En el video se puede ver el relato que hace del viaje en un avión ruidoso a Bella Unión y cómo su padre, el ya en ese entonces expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera le dice minutos antes delante de toda la dirigencia que ese día daría su primer discurso.

“Mi viejo agarra y dice: ‘Hoy tenemos un debut’. Miré para ver a quien debutaba y dice: ‘Luis Alberto Lacalle Pou’. Me arruinó el día”, dijo el candidato blanco.

Ese acto, Lacalle Pou no recuerda bien, fue en 1997 o 1998.

“Durante la caravana fui pensando el discurso. Me paro en el estrado y el tipo que habló antes que yo era muy alto. Me presentan, medio que me empujan y el micrófono me había quedado allá arriba. Obviamente no tenía ni el expertise y había como 600 o 700 personas. Empiezo a hablar y al fondo me dicen: ‘No se escucha’. El día que lo encuentre a ese... ‘¿Qué querés que haga? Soy petiso’, dije. O sea, ya debutamos con todos los traumas”, contó el presidenciable entre risas.

“El Tano (Horacio) Abadie, mi amigo desde que soy chico, me dijo: ‘Mirá, tu discurso fue corto pero malo’. Y fue corto y malo”, dijo en la entrevista.

“En la foto parece que fue un gran discurso, un fenómeno, un prócer, (pero) fue espantoso el discurso”, agregó Lacalle Pou.

