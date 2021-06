En tres departamentos las motos pagan patente durante años como si fueran cero kilómetro

José Pedro Stratta compró en 2015 una moto Kawasaki ZG 1400 —alta cilindrada— a un precio que rondó los US$ 28 mil. Oriundo de Las Piedras, la empadronó ese año en la Intendencia de Canelones, donde el criterio vigente —por haber valido entre US$ 26.701 y US$ 28 mil a la hora de su adquisición— conllevó la fijación de un valor de patente de rodados del entorno de los $ 25 mil.

Hasta allí no hubo problema. Como el tributo no está unificado en el Sucive para las motos —como sí lo está para los autos desde 2013—, le corresponde a cada intendencia fijar los aforos. Y así era el sistema definido en Canelones. El malestar del vecino surgió cuando en 2021, seis años después de la compra de su Kawasaki, le cobraron $ 37 mil de patente.

Ese valor es el que le corresponde a las motos que salieron entre US$ 26.701 y US$ 28 mil en el mercado. Pero el reclamo de Stratta consiste en que a pesar de la depreciación que conllevan seis años de uso —esa moto tiene hoy un valor promedio en el mercado que es más de 30% menor a lo que era en 2015—, sigue pagando la misma patente que la fijada para su vehículo cuando era 0 km.

"Tengo un (auto) Peugeot 308. En 2016 arranqué pagando $ 38 mil, pero ahora pago $ 30 mil. Me viene bajando año a año. ¿Y cómo es que por la moto, que valió US$ 10 mil menos que el auto, (de patente) pago 30 palos? No saco esos valores", dijo Stratta a El Observador. Fue así que a mediados de mayo decidió presentar un reclamo a la comuna canaria.

"Haciendo una depreciación lineal, mi moto perdió año a año US$ 1.500 de valor. En seis años estimo que al no aplicarse correctamente la franja de aforos, se me han cobrado $ 26.045 de más", expuso en el expediente al que accedió El Observador.

Este sistema es el que rige al día de hoy en Canelones, Maldonado y Colonia. El tributo se fija según el el valor de mercado del vehículo a la hora del empadronamiento, pero no permite cambiar de franja a medida que la moto se deprecia con la circulación. Quiere decir que quien empadronó una 0 km, pagará siempre por una 0 km a pesar de los años de uso.

Camilo dos Santos

Cero kilómetro por ocho años: el reclamo por las patentes de motos en tres intendencias

"Vivo en Las Piedras con una moto grande y la uso una vez por mes. La usaba para ir a Brasil o Argentina con algún amigo y hace dos años la tengo parada llena de telarañas. ¿Y me sale 30 palos parada?", manifestó.

Un reclamo del mismo calibre realizó Eduardo Suárez en Colonia, donde adquirió en 2013 una Harley Davidson Breakout de 1800 cc —también de alta cilindrada—. La moto salió unos US$ 39 mil, para lo que correspondió en aquel momento una patente de $ 14.280. Ocho años después, la misma moto cuesta US$ 14 mil menos, pero tributa casi el doble que antes.

"Con este valor, mi moto debería situarse en la categoría N°23, correspondiente a aforos entre US$ 22.801 y US$ 24.100. Sin embargo, la Intendencia de Colonia en estos casi ocho años de antigüedad jamás reaforó mi vehículo, manteniéndolo siempre en la misma categoría. Es decir que para la Intendencia, a los efectos del pago, mi moto siempre es cero kilómetro", escribió en el reclamo que presentó ante la comuna y al que accedió El Observador.

Suárez opinó que por no ajustar año a año las categorías, pagó $ 31.281 de más. Lo mismo sucede en Maldonado, de acuerdo a un pedido de acceso a la información pública realizado por el Grupo Patente Motos —que nuclea a unos cien motoqueros de todo el país— y a cuya respuesta accedió El Observador. Dicha agrupación coordina los reclamos en curso.

Al igual que en las otras dos comunas, la intendencia fernandina sitúa a cada moto dentro de una franja con un valor de patente determinado según el valor de mercado. Año a año, la moto no cambia de franja a pesar de la depreciación que conlleva el tiempo en circulación. En esa intendencia hay 20 franjas que abarcan motos de hasta US$ 20.200. El resto no está especificado.

"Reglas de juego"

"Si es justo o injusto, si está bien o está mal, es más o menos", contestó a El Observador el director general de Tránsito y Transporte de la comuna canaria, Marcelo Metediera. "Pero es justamente lo que ahora vamos a aggiornar", señaló. Es que el Sucive incorporará una patente única para las motos para 2022, al igual que ya lo hizo con los autos años atrás.

"La determinación del tributo es un valor decidido arbitrario. Podrá gustar más o menos, pero las reglas de juego son esas. Pero la idea es justamente unificar como hicimos con autos o camiones", estipuló el jerarca.

"Hablando groseramente y sin mayor elemento jurídico, yo soy el que defino el valor de la patente. Es como que vos tengas un auto al que le tenés mucho amor: capaz que en el mercado vale US$ 10 mil, pero vos decidís que el tuyo valga US$ 15 mil. En esto pasa lo mismo. Nosotros resolvimos un criterio, y es arbitrario también. ¿Por qué un 4,5% del valor del aforo, y no el 10%?", dijo en referencia a los criterios que rigen para la patente de rodados de autos y camionetas.

"Cualquiera de esas definiciones son arbitrarias", zanjó Marcelo Metediera. "¿Por qué vos no pagás en base al uso que le das al vehículo? En un momento yo planteé pagar según lo que circule, porque el hecho generador de la patente es circular: si circulo más, rompo más. Es tan justo o menos justo, tan arbitrario como cualquiera de los otros", explicó.

Diego Battiste

Cero kilómetro por ocho años: el reclamo por las patentes de motos en tres intendencias

¿Podría llegar a caber un resarcimiento? "Para mi gusto no porque es el valor definido. Después puedo estar de acuerdo con la persona sobre el criterio, pero hoy el valor es ese. Vamos a cambiarlo hacia algo más razonable. ¿Qué es lo razonable? Lo que la persona plantea, pero serán nuevas resoluciones", respondió el director de Tránsito y Transporte de la administración de Yamandú Orsi.

El caso Maldonado

"Vamos a hacer alguna modificación con corte en motos de alta cilindrada y otro en las motitos chicas", anunció a El Observador el intendente de Maldonado, Enrique Antía. "Las de alta cilindrada tienen un valor bastante estable, pero las chicas se caen enseguida", dijo el jerarca nacionalista. "Con esas planteamos la idea de cobrar el empadronamiento, la etapa inicial y después exonerar. Las motos chicas son un instrumento de trabajo", expresó.

En esa misma línea está pensando el coordinador del Sucive, César García Gosta, según había planteado semanas atrás en diálogo con El Observador. "Para las grandes el criterio del valor: cuando son nuevas, el valor de la moto. A los dos o tres años, ya tendrán que bajar el valor, es lógico", señaló. "Pero no le puedo contestar porque no tengo los datos exactos", advirtió.

Sin embargo, Antía manifestó que en materia de moto pretenden "tomar distancia" del Sucive. "Nosotros pensamos mantener las motos independientes, esa es la línea que tengo yo", declaró. "El Sucive está muy bien para los autos y los camiones, y para aquello de la 'guerra de las patentes'. Pero no hay una guerra de las patentes con las motos", remató.