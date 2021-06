Proponen exonerar patente a las motos según franjas de antigüedad por cilindrada

Cuando a fines de 2011 se constituyó por ley el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), las autoridades fijaron un punto de corte y una serie de franjas para vehículos que entonces excedían los 20 años de antigüedad. Desde entonces, cualquier auto o camioneta del año 1975 o anterior a esa fecha, está exonerada de la patente de rodados.

En línea con ese régimen, motociclistas y autoridades ahora apuntan hacia las motos —nucleadas en el parque automotor como "Categoría C"—, y proponen franjas para que a partir de determinada antigüedad estén exoneradas del tributo. A fines de febrero el coordinador del Sucive, César García, había confirmado a El Observador que a partir del año que viene las motos también tendrán patente única.

El Sucive tiene tiempo hasta el próximo 31 de octubre para determinar las condiciones, fecha en que la Comisión de Aforos del Congreso de Intendentes decreta año a año los ajustes que corresponden a las distintas patentes.

García había adelantado que la postura “más firme” al día de hoy es crear un criterio de franjas fijas por cilindrada. En este sentido, el consejero del congreso manejaba la idea de que las motos más chicas paguen el tributo por sus primeros cinco años de circulación y que “después no paguen nunca más”.

El Grupo Patente Motos —que agrupa a unos cien motoqueros— presentó a comienzos de año varios reclamos al Sucive por distintas asimetrías del sistema que, a diferencia de lo que rige para los autos, varía según cada intendencia. El asesor técnico de la agrupación, Alejandro Yemini, está preparando una propuesta de proyecto para hacer llegar al organismo de cara al 31 de octubre, cuando la Comisión de Aforos se expida sobre el tema.

En un fragmento del proyecto al que accedió El Observador, el analista económico maneja dos alternativas. Las dos establecen la posibilidad de exonerar del tributo a las motos según su antigüedad y cilindrada.

En la primera sugiere que los birrodados chicos —de hasta 125 cc— dejen de pagar patente a partir de los seis años de estar en circulación. Para las medianas —entre 126 cc y 500 cc— dispone once años de antigüedad y para las grandes —de más de 500 cc— unos 16 años.

Entre las motos chicas hay consenso respecto a que luego de determinado tiempo se deprecian, ya no se usan y ya no tiene sentido cobrarles el tributo. La Categoría C (motos, triciclos, cuatriciclos, entre otros) tiene una antigüedad promedio de nueve años, relevó en mayo de 2020 una consultoría de CPA Ferrere para el Ministerio de Industria (MIEM). Según dicho informe, los birrodados de menos de 125 cc por sí solos representaban el 90% del total de motos en circulación en el año 2017.

Por ende, el 10% restante implica que se estaría exonerando de la patente de rodados a 7.925 motos: 6.829 de las medianas y 1.096 de las grandes.

La segunda propuesta alcanzaría a un porcentaje menor. Para las chicas fija un límite de once años para la exoneración, 16 para las medianas y 21 para las grandes. Con este criterio, dejarían de tributar unas 4.526 medianas y 697 de las grandes.

Consultado al respecto, el coordinador del Sucive coincidió en diálogo con El Observador que "puede existir" un criterio que vaya por ese lado. "Se va a llegar a una mejor situación que hoy, eso seguro", garantizó César García.

Generalización de la Inspección Técnica Vehicular

El coordinador del Sucive adelantó que la unificación del tributo para esa categoría va a requerir evaluar las condiciones de los vehículos en materia de seguridad vial. En este sentido la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) está liderando un proceso de trabajo en pos de generalizar la Inspección Técnica Vehicular (ITV) para todo el país.

El Observador consultó al presidente de esa repartición, Alejandro Draper, quien se limitó a remarcar que la apuesta es a que la ITV se fiscalice a nivel nacional. El jerarca expuso que el proyecto aún "está en pañales", lo que impide dar mayores detalles al respecto.

La ITV es obligatoria según la ley de Tránsito y Seguridad Vial. Se trata de un certificado que acredita "la aptitud técnica del vehículo para circular". Sin embargo, su fiscalización y monitoreo varía según cada intendencia, y las autoridades destacan que las mayores falencias en esta materia están en las comunas del interior.

“Debería establecerse que la inspección sea obligatoria y efectivamente se haga, porque solo se exige cuando se vende un auto, por ejemplo, pero como a veces no se hace la transferencia del bien se pasa por encima de esto”, declaró a fines de 2019 el gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), Ignacio Paz, en diálogo con el semanario Crónicas. El dirigente añadió en esa instancia que los únicos lugares de Uruguay donde medianamente se aplica son en Montevideo y en Salto.