En un mercado firme y dinámico, Valdez y Cía no se queda quieto

El mercado del ganado gordo refleja una dinámica y una firmeza como hace tiempo no se veía. En general, los valores responden a la poca oferta de hacienda que hay, a la alta demanda de la industria y, seguramente, a la necesidad de la industria de cumplir negocios ya pactados. Todo eso se ve reflejado en los valores de referencia que tienen los ganados. Por ejemplo, las mejores vacas y vaquillonas cotizan en el entorno de US$ 3,60 por kilo y los mejores novillos en US$ 3,80 por kilo.

Esos datos y conceptos fueron expuestos por Pablo Valdez, director del escritorio Valdez y Cía, en diálogo con El Observador.

“El viernes 31, cuando la nota salga publicada, seguramente los precios –fueron brindados el miércoles 29– no sean los mismos. Eso es lo que demuestra la dinámica que maneja el mercado”, complementó.

Respecto al mercado de la reposición, Valdez mencionó que también está muy dinámico, aunque no tanto como el del gordo.

Desde su punto de vista, esto se debe a que los verdeos todavía no están 100% implementados u óptimos para entrar en pastoreos. “Pensamos que esa dinámica de la reposición se dará cuando los verdeos estén en su plenitud y los productores entren a demandar fuertemente para los mismos”, reflexionó.

En tanto, puntualizó que la dinámica de la reposición se da básicamente en las categorías de negocios de corto plazo como las vacas de invernada, los novillos formados y las vaquillonas con buenos kilos.

Por otro lado, Valdez señaló que el productor que vende ganado hoy quiere “apalancarse en un animal”.

“Quiere reponer el animal en el campo y no quedarse con el dinero para ver cuándo va a comprar, sino que quiere reponer inmediatamente porque no sabe cómo se va a comportar el futuro de aquí al futuro.

Respecto a la exportación en pie, el operador mencionó que juega un papel “cada vez menor” en la ganadería.

Desde su punto de vista, los terneros es la categoría que tiene la menor relación gordo-flaco.

“Entonces, el ternero es la categoría que esta más comprable en relación al gordo”, opinó.

La Revancha de El Ternerazo

El jueves 6 de junio Valdez y Cía realizará su remate denominado La Revancha, una de sus diversas propuestas especiales.

La comercialización se hará en el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, a partir de la hora 15.

A la fecha hay inscriptos 2.000 terneros/as que podrán ser adquiridos con el apoyo financiero del Banco Repúbica con ventas que tendrán 90 días libres.

El escritorio recuerda que los animales podrán venderse solo pasados 15 días de la vacunación. contra la fibre aftosa.

Valdez comentó que la política de la empresa es hacer dos remates de terneros al año, porque en el norte las duraciones de los entores y la fecha de parición son muy dispares.

“De esta forma es una opción más que le damos a los criadores de vender los terneros que están prontos en El Ternerazo, en abril, y a fin de mayo hacemos La Revancha”, explicó.

Ferias el 12 y 13 de junio

En otro orden, el miércoles 12, Valdez realizará su feria mensual en Ansina. Al respecto, Valdez comentó que dispersarán un buen volumen de ganado, en el orden de 1.000 cabezas y unos 300 lanares. “Habrá dos liquidaciones por una entrega de campo de dos productores de la zona”, informó.

El jueves 13 la firma desarrollará también una feria trimestral en Paraje Valentín, en Salto. Se ofrecerán 250 vacunos y 250 lanares, según las primeras inscripciones.

En ambos casos, la administración será con el fideicomiso de garantía Un Siglo. Las ventas contarán con 30 y 90 días libres y todas serán transmitidas en vivo y en directo a través de Valdez TV.

Más detalles en valdez.com.uy.