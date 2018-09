En vivo: así avanza el huracán Florence

Azotada por fuertes vientos y lluvias, la costa este de Estados Unidos enfrenta este viernes los embates del huracán Florence, que pese a degradarse a categoría 1, amenaza con provocar inundaciones catastróficas y serios daños.

Pese a su degradación, el huracán conlleva vientos de 150 km/h y es muy peligroso, advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en su boletín.

El ciclón se encontraba a 35 km al este de Wilmington, en Carolina del Norte, y se desplazaba a 9 km/h con dirección oeste noroeste, agregó el NHC, que advirtió sobre "inundaciones con lluvias catastróficas sobre sectores de las Carolinas".

"Florence está a punto de moverse sobre Carolina del Norte", señala el reporte del NHC, y añade que la tormenta ya provoca "marejadas ciclónicas y vientos con fuerza de huracán amenazantes para la vida".

Brock Long, director de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), ha advertido a la población de tomarse al ciclón seriamente pese a que se degradó de categoría.

En Carolina del Norte unos 150.000 hogares se encontraban sin energía eléctrica, según el servicio local de emergencias.

La ciudad portuaria de Wilmington ya era afectada por fuertes lluvias y violentas ráfagas de viento, según un periodista de la AFP.

Matthew y Kevin Goricki, que caminaban en la tarde con el pecho desnudo por las calles de la parte vieja de la ciudad, parecían decepcionados. "No es tan fuerte como se anunció", lanzó Matthew.

Another intense round of rain ... this as the latest rain band makes its way overhead #Florence #OBX @SpecNewsILM pic.twitter.com/mnSmyJte0a