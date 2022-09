Energía renovable

Hay muchas formas de diseñar una red eléctrica y muchos tipos de centrales eléctricas, pero en términos muy generales se podría decir que una red eléctrica está compuesta principalmente por centrales de base y centrales de punta. Las centrales de base están destinadas a cubrir de forma continua la "carga base", o sea la demanda mínima de energía eléctrica en un período determinado. Las centrales de punta, en cambio, están destinadas a cubrir las variaciones de la demanda, o sea la parte de la demanda que excede dicho mínimo. Lo ideal sería que las centrales de base tuvieran una capacidad de generación constante y un costo de generación bajo. En cuanto a las centrales de punta, el requisito principal es que sean capaces de cumplir la función de "seguimiento de carga", para lo cual se debe poder variar rápidamente la cantidad de energía que entregan a la red.

En Uruguay, tradicionalmente las centrales hidroeléctricas cumplieron el rol de centrales de base y las centrales térmicas el rol de centrales de punta. Como Uruguay no es productor de petróleo, se procura utilizar las centrales térmicas sólo en la medida en que ello sea necesario. El problema mayor era que la capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas no es totalmente constante, porque puede disminuir por las sequías. En caso de sequía o de demanda muy alta, se encendían las turbinas de la Central Batlle y asunto arreglado. Mientras el petróleo fue barato, este modelo funcionó más o menos bien, pero el gran aumento del precio del petróleo, unido al continuo crecimiento de la demanda de energía eléctrica, obligó a revisarlo.

Durante la década pasada Uruguay transformó su matriz energética invirtiendo más de US$ 8.000 millones en centrales de generación de energía eólica (en mayor medida) y de energía solar (en menor medida). Estas energías renovables no convencionales tienen ventajas y desventajas. Aquí me referiré sólo a su desventaja principal: su intermitencia. Obviamente las plantas de energía solar generan poca energía en los días nublados y ninguna de noche; y las plantas de energía eólica generan poco o nada de energía cuando la velocidad del viento es demasiado baja o demasiado alta. Esto hace que esas plantas no sean adecuadas para actuar como centrales de base (porque no pueden asegurar una generación mínima constante) ni como centrales de punta, porque nada garantiza que el viento soplará y el sol brillará justo cuando sea necesario para cubrir los picos de la demanda de electricidad en cualquier momento del día y cualquier día del año. Por eso la energía eólica y la energía solar, aunque son útiles, deben contar con un 100% de respaldo de formas de energía más confiables (no intermitentes).

En números gruesos, la demanda máxima de energía eléctrica en Uruguay hasta ahora fue de 2,1 GW (gigawatts), mientras que la capacidad instalada actual es de 4,9 GW, discriminada de la siguiente manera: 1,5 GW de energía hidroeléctrica, 1,5 GW de energía eólica, 1,2 GW de energía termoeléctrica, 0,4 GW de biomasa y 0,2 GW de energía solar (datos con errores de redondeo). Como se puede apreciar, la capacidad instalada total es más del doble de la demanda máxima; y el subtotal de energías renovables no convencionales (1,7 GW) es menos de la mitad de la capacidad total, por lo que éstas cuentan con un respaldo total de formas de energía más confiables (los 3,1 GW restantes).

Hasta ahora, esto más o menos funciona. Empero, ¿qué pasará a largo plazo? Cabe suponer que la demanda de energía eléctrica seguirá creciendo. Si la demanda máxima creciera, por ejemplo, a un ritmo del 4% anual, en diez años pasaría de 2,1 GW a algo más de 3,1 GW. Por lo tanto, la capacidad instalada de generación de energía eléctrica no intermitente ya no cubriría la demanda máxima. Dado que no es posible seguir instalando represas hidroeléctricas grandes en Uruguay, al parecer las soluciones posibles serían tres: a) aumentar la capacidad instalada de energía termoeléctrica o de biomasa; b) instalar otros tipos de plantas de energía (por ejemplo nuclear); c) importar energía eléctrica para cubrir los picos de demanda. Con el correr de los años, el problema se iría agravando. Lo que está claro es que la solución no puede venir por el lado de instalar cada vez más plantas de energía eólica o solar, sin más respaldo de otras formas de energía.

Una de las motivaciones principales del cambio de nuestra matriz energética fue la voluntad de contribuir al combate contra la supuesta crisis climática. Si las emisiones humanas de dióxido de carbono están destruyendo el clima de la Tierra, entonces deberíamos evitar el uso de petróleo, gas natural o carbón para generar electricidad. Ahora bien, ése es un "si" muy grande. Si, a la inversa, la teoría científica del calentamiento global antropogénico catastrófico es falsa, entonces no hay motivos morales válidos para condenar el uso de combustibles fósiles. En esa hipótesis contraria (que en mi opinión es la más probable), el celo casi misionero con el que muchos gobiernos promueven a ultranza las energías renovables se revelaría como un sinsentido económico. La guerra de los gobiernos contra los combustibles fósiles será responsable de que muchos europeos sufran de "pobreza energética" durante el próximo invierno boreal.

A pesar de más de 30 años de grandes subsidios gubernamentales a la energía renovable, nuestra civilización sigue dependiendo abrumadoramente de los combustibles fósiles. Además, la humanidad no se quedará sin ellos en el corto plazo. La tecnología del fracking podría proporcionar gas natural y quizás petróleo durante varios siglos más. A la larga el mercado, sin tanta intromisión política, determinará si, en qué medida y cuándo esos combustibles serán reemplazados por otras formas de energía.

Otros escritos del autor en: https://danieliglesiasgrezes.wordpress.com