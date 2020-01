Entre alianzas y la "tribuna": el plan de los partidos chicos para las departamentales

Los partidos políticos chicos comienzan el partido con metas diferentes a los grandes. En octubre del año pasado, por ejemplo, no buscaban llegar a la Presidencia sino que sus ojos estaban puestos en el Parlamento. Ahora, miran hacia las elecciones de mayo con el mismo enfoque. No piensan en conseguir un intendente pero cuentan los votos para conquistar ediles o simplemente analizan utilizar la plataforma electoral como un escaparate para seguir impulsando su proyecto político. Y mientras algunos prefieren no desgastarse en las departamentales, otros aumentan sus esfuerzos y presentarán candidatos en más de un departamento.

Ese es el caso del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), por ejemplo, que tiene en César Vega a su principal líder. El novel partido, que duplicó su caudal de votación entre octubre de 2014 y octubre de 2019, ahora apostará por cuatro candidatos a la Intendencia en todo el país. En mayo de 2015 solo había presentado uno en Montevideo.

Vega, en conversación con El Observador, manifestó que abrirán candidaturas en los cuatros departamentos donde consideran que tienen “posibilidades” de obtener un buen resultado: Maldonado, Colonia, Paysandú y Rocha. Sin embargo, explicó que aún no tienen definido quiénes serán las personas que representarán al partido en mayo.

En esos lugares, en octubre, el PERI alcanzó el apoyo de alrededor del 1% del electorado. En Maldonado fue el departamento en donde votó mejor y logró un número superior al 2% (2.782 votos). En Paysandú obtuvo 1.154 votos, en Colonia 958 votos y en Rocha 919 votos.

Fernando Pena

Este partido ecologista no tenía previsto, en principio, hacer alianzas extrapartidarias en los departamentos donde no presentará a un candidato. Sin embargo, Vega contó a El Observador que en dos departamentos el Partido Nacional les pidió su apoyo para las elecciones de mayo. El PERI aún no respondió la solicitud de los blancos y, según dijo Vega, lo evaluarán luego de que terminen sus “vacaciones”.

Uno de los dos departamentos donde los nacionalistas fueron a buscar el apoyo del PERI es Rocha, donde bajo el lema del Partido Nacional se formó un amplio acuerdo multicolor. Junto a los blancos se sumaron Cabildo Abierto, el Partido de la Gente, el Partido Independiente y la mayoría de las agrupaciones del sector Batllistas del Partido Colorado.

La “tribuna”

Unidad Popular también redoblará esfuerzos y presentará candidatos a intendente en los 19 departamentos del país. En 2015 había presentado en casi todo el territorio nacional, salvo en el departamento de Artigas. Hasta el momento solo tienen definido al candidato que los representará en Montevideo: Eduardo Rubio.

Rubio es, hasta febrero, diputado de este partido de izquierda radical. En las elecciones de 2010 ya había sido candidato a intendente en la capital pero no volvió a serlo en 2015, luego de ser electo como legislador.

Gonzalo Abella, que se postuló como candidato a la Presidencia por este partido en octubre, explicó a El Observador que la decisión de estar presente en todos los departamentos es porque necesitan una “visibilidad” que consideran haber perdido, en parte, al no haber renovado su banca parlamentaria en las últimas elecciones nacionales.

C. BELLOCQ

“Tenemos que seguir usando la tribuna para seguir explicando un proyecto que estamos convencidos que es necesario más allá del respaldo. Esa tribuna no la vamos a desaprovechar. Y creo que vamos a tener una ventaja ahora, a pesar de la falta de recursos, que es que la propia experiencia parlamentaria nos ha dado un conocimiento nuevo sobre lo que pasa en cada lugar, en cada pago. Y eso es un privilegio que lo vamos a volcar en la tribuna de la elección departamental”, señaló Abella.

El Partido Verde Animalista, liderado por el abogado Gustavo Salle, no tendrá ningún tipo de participación política en mayo. “Que cada cual vote a conciencia y voluntad. El partido institucionalmente no participa de estas elecciones. Tampoco hace ninguna exhortación a nada”, informó Salle a El Observador.

El Partido Digital, que tiene como presidente a Justin Graside y que presentó como candidato a la Presidencia a Daniel Goldman, tampoco presentará candidaturas en las elecciones departamentales. Sin embargo, estos políticos innovadores no quieren perder el trajín electoral y por eso, antes de las elecciones departamentales, apostarán por un nuevo proyecto político: “Mi Voz Importa”.

El objetivo de los dirigentes de este joven partido es potenciar el sitio web que utilizan como plataforma para que cada ciudadano pueda aportar sus ideas.

Gentileza Partido Digital

“Vamos a salir a hacer debates, participación, que la gente utilice esa plataforma, que comente ahí. Y usarlo como un canal institucional para los parlamentarios y para el nuevo gobierno electo para que reciba participación de parte de la gente. Vamos a estar enfocados en estos 5 años en salir a todo el país a generar propuestas y que nuestra herramienta sea un canal de ideas y de conexión entre el gobierno y la gente”, contó Graside a El Observador.

A su vez, informó que este lunes se reunirá con quién será el próximo presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, para contarle sobre esta herramienta y “presentarle propuestas para hacer el Parlamento más participativo y transparente”.

Rafael Fernández, líder del Partido de los Trabajadores, dijo a El Observador que el partido aún no tiene nada definido al respecto. Según contó, habrá novedades en la próxima semana. En 2015 esa fuerza política presentó candidatos en tres departamentos: Rivera, Canelones y Montevideo.

Los pequeños que se colaron entre los grandes

El Partido de la Gente y el Partido Independiente, que tienen un caudal electoral similar a los partidos antes mencionados, están abiertos a sumar esfuerzos, en Montevideo, con los otros partidos políticos de oposición.

El origen del Partido de la Gente y la incursión de Edgardo Novick a la política tienen su lugar en la conformación del Partido de la Concertación para las elecciones departamentales de 2015. Desde la agrupación política liderada por el empresario ven con buenos ojos una nueva alianza en la capital.

Leonardo Carreño

Los indepedientes, por su parte, no habían participado de la Concertación en 2015. Esta vez, luego de haber sido parte del acuerdo multicolor para el gobierno nacional, están abiertos a sumar esfuerzos para sacar al Frente Amplio de la comuna montevideana. Es más, su lema es visto como uno de los favoritos para ser usado luego del fracaso de la Concertación en las internas del año pasado.

Sin embargo, uno de los legisladores de ese partido, Iván Posada, aseguró públicamente que el acuerdo “es poco probable”. “Hoy es una situación realmente congelada, no han existido otros contactos más allá de algunos extraoficiales”, dijo a Subrayado.

Posada aseguró que la postura que tomará el Partido Independiente en Montevideo la definirá la convención de esa fuerza política que deberá ser convocada antes del 31 enero.