Entre cruces con el jurado y dientes nuevos, Alex Caniggia volvió al Cantando

Como es habitual, el mediático Alex Caniggia no pasa desapercibido. Y la noche de este jueves no fue la excepción. En su debut en el concurso Cantando 2020 se peleó con el jurado, cuestionó a los conductores y mostró su nueva dentadura, que también fue criticada por Moria Casán, una de las jurados del certámen.

“Cuando calienta al sol”, de Luis Miguel fue la canción con la que se presentó Caniggia juntoa a Melina De Piano, y se robó la pista. Tanto que el conductor Ángel de Brito dijera, según recuerda Infobae: "Jamás pensé vivir esto, que Nacha aplauda a Alex”, dijo y la actriz, también jurado del certamen contestó con un guiño y un: "Yo tampoco".

Pero no todo fueron risas. Cuando le tocó dar la devolución al músico Oscar Mediavilla, quien le dijo que tenía "un buen look" pero que cantando estuvo "más o menos". Y Alex, como era esperable, no se quedó callado. "A mi nada me para. Mucha gente me dice que canto mal y yo les digo 'chupala'", contestó, sin pudor.

A su turno, Moria Casán no dejó pasar la nueva dentadura del participante. "No puedo creer, tenés otra boca" le dijo, e hizo notar que "ahora sonríe todo el tiempo y antes no se reía jamás". El participante le dijo que tenía "parrilla nueva", en referencia a sus dientes y explicó que se los arregló porque "antes estaban amarillos".

“Estás raro. Igual, no sos el Alex que yo conocí. Se te nota el baqueteo, mi amor. ¡Me encanta! Me encanta verlos en la pista porque son como modernos", agregó Moria, a la vez que le sugirió que se achique un poco la dentadura nueva. "Parecés un piano", concluyó, fiel a su estilo.

Después de toda la polémica, el director del Cantando, Marcelo Tinelli, los felicitó a través de su cuenta de Twitter.