Entrevista a Lacalle: las diferencias que tiene con el papa Francisco “en lo terrenal”

El exmandatario Luis Alberto Lacalle de Herrera (1990-1995), se refirió en una parte de la entrevista realizado por Oscar González Oro, con la que se estrenó Posdata, repasó su vida, habló de su "abuelez", su largo matrimonio con Julia Pou, y la influencia de su abuelo, el histórico político Luis Alberto de Herrera, pero también a su fe y a su vínculo con la Iglesia Católica.

Ante la pregunta de González Oro sobre si se siente representado por la iglesia, el expresidente respondió que "con el santo padre" tiene "varias diferencias en lo que es terrenal". "No puede negar una impronta argentino-peronista en muchas cosas. Eso de no reconocer la actividad privada como generadora de bienes, la propiedad y la empresa, que es una realidad y que la iglesia en el último catecismo, sobre todo después del Vaticano II, la reconoce como buena", dijo.

El entrevistado también respondió a la pregunta sobre como lo lleva la vejez. "Soy cristiano, y convencido. No solo educado como tal, sino convencido de mayor. Entonces, como uno sabe que esta vida es provisoria, y hay otra realidad después, no me cabe duda, sino uno no viviría, aunque respeto a los que no creen en eso", respondió y profundizó en la necesidad de "saber vivir cada etapa, lo que los franceses dicen "au jour le jour", cada día es cada día".

En esta bloque de la entrevista también contó porque tuvo una vida feliz: "En materia de mis aspiraciones llegué al primer puesto. Que es un logro muy raro y más en Uruguay perteneciendo al partido que pertenezco, entonces creo que las tristezas y las cruces que lo han cambiado a uno forman parte de ese combo que se llama la vida en el que no creo que haya felicidad absoluta, que no existe en este mundo. El balance es agradecer por la vida que he tenido".

Ayer leí que Serrat redactó su epitafio. ¿El tuyo cual es?

Conoció, amó y sirvió a su país. Creo que es lo que describe lo que he sentido en mi vida, si lo cumplí o no es otra gente la que lo tiene que decir. Pero lo del amor nadie lo puede discutir. Y que intenté servir a mi país, y que lo conocí, me parece que no miente.