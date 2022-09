Enzo Francescoli recordó a Diego Maradona y el gesto que tuvo con los “repatriados” de la selección

Enzo Francescoli, el exfutbolista que es ídolo de River Plate argentino, recordó la relación de respeto mutuo que tenían con Diego Armando Maradona, el crack argentino que era figura de Boca Juniors cuando coincidieron en el fútbol de la vecina orilla entre 1995 y 1997, casi en los últimos años de sus respectivas carreras, y también en los duelos entre sus selecciones nacionales.

“Sé que tuvo gestos por cosas que me cuentan, pero nunca lo he tenido de compañero”, recordó el uruguayo en el programa Confesiones de TNT Sports, en diálogo con Hernán Díaz, su excompañero de River.

Francescoli en sus últimos años en River

“Lo tuve como rival tanto en Boca como en Argentina y siempre me respetó y me dio un lugar. Fue muy respetuoso al punto que nunca me hizo un chiste de River-Boca”, contó Francescoli, hoy manager de los millonarios.

Así ocurrió en tres clásicos en los que se enfrentaron en aquellos años con sus clubes.

Diego Maradona

Además, Francescoli valoró un gesto que tuvo Maradona con los jugadores de la selección uruguaya que jugaban en el exterior y que en los primeros años de la década de los años 1990 fueron llamados “repatriados” por quienes decían que preferían jugar en sus clubes que volver al país para defender a la celeste.

Los amigos Diego Armando Maradona & Enzo Francescoli minutos previos al partido entre Argentina y uruguay por la Copa América de Brasil 1989 pic.twitter.com/CMeQUT1BAC — Centrojas (@Centrojas) May 31, 2022

“Sin dudas como jugador todos sabemos lo que fue, un monstruo”, dijo Enzo. “Pero recuerdo en una época cuando nosotros estábamos muy cuestionados en Uruguay con el tema de los repatriados, los que jugábamos afuera de Uruguay”.

Maradona ante Uruguay

“Recuerdo que con su familia fue a pasar unos días en Montevideo y estuvo en un partido por las Eliminatorias, fue y nos bancó a muerte e hizo una conferencia de prensa respaldándonos. Cosas que no eran necesarias, pero el loco las hacía. Desde ese lugar tuve una gran relación”, contó Francescoli sobre Maradona, a quien también enfrentó en el fútbol italiano.

