Es Motorola y es pro: el regreso a Uruguay de un pionero, remasterizado

Fue la marca pionera de la telefonía móvil y, antes, la que comunicó a través de sus equipos las palabras que quedaron grabadas en la historia: "Un pequeño paso para el hombre, un salto gigante para la humanidad”. Neil Armstrong se comunicó desde la Luna con un transmisor Motorola. En 1983 lanzó el DynTAC, la primera serie de celulares comerciales portables. Tardaba 10 horas en cargarse y permitía hablar durante 30 minutos. Y nos cambió la vida a medida que se fue masificando.

Motorola nació en 1928 y pasó por todas las etapas posibles. Ahora volvió y el desafío es enorme en un mercado con muchas opciones en todas las gamas. En noviembre de 2021 presentó en Uruguay los modelos Edge 20 Pro y su versión Lite, además de un accesorio interesante que funciona como control remoto del celular para conectarlo con más facilidad a otro monitor o pantalla de televisión.

El Edge 20 es hasta ahora el celular más potente de la marca, que en estos días también presentó dos de sus modelos de gama media en el mercado local. Con una pantalla OLED de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+, un procesador Snapdragon 870, memoria RAm de 12 GB y almacenamiento interno de 256 GB, además de un set de cámaras competitivo y una batería razonable (4.500 mAH), este Motorola gama alta tiene muchos atributos necesarios para competir en esta zona del mercado que otras ya transitan con comodidad.

El Edge Pro viene con tres cámaras dorsales.

Pongo las cartas sobre la mesa desde el vamos: este modelo tiene un gran diseño que no tiene nada que envidiarle a su competencia (incluyendo su parte trasera de cristal acabado mate, que repele las huellas), la pantalla y su resolución también compite cuerpo a cuerpo con cualquier celular estrella y es muy rápido en cuanto a rendimiento y reacción. En la parte del “podría rendir más” están sus cámaras y una batería más potente y de carga rápida.

En materia de diseño el celular incluye materiales de calidad pero olvida su tamaño (16 centímetros de alto) a la hora de pensar la usabilidad de los botones ubicados demasiado arriba. A la derecha está el lector de huella y los de volumen, a los que una mano de tamaño promedio no alcanzan sin usar la otra para sostener el móvil. Sin embargo, la ubicación del lector de huella al costado es una buena decisión, mucho más intuitiva que en la parte inferior que buena parte de los celulares de alta gama han elegido. Funciona con inmediatez y también sirve para trancar la pantalla, si se oprime el botón con otro dedo.

Otros aspectos del diseño están bien pensados: el módulo de cámaras inevitablemente sobresale como en todos los celulares con lentes de potentes sensores, pero no molesta ni desequilibra, y en la parte inferior se ubica el parlante, el puerto de carga y también la bandeja para la tarjeta SIM. Es un celular grande con buen agarre, lo cual siempre es un gran signo positivo, y se siente liviano en el uso a pesar de su tamaño.

La pantalla es un deleite de esos a los que nos tiene acostumbrado la tecnología celular moderna: las 6,7 pulgadas de Edge 20 Pro viene con tecnología Full HD+ y una resolución más que razonable, aunque no llega a Quad HD+. Colores, brillo y tasa de refresco son también óptimos. La respuesta táctil es inmediata y se agradece para usar el software que permite activar la pantalla dividida o el modo “atento”, que hace que el celular no se apague mientras se lo mira.

El combo se completa con buena nota con el rendimiento del celular, gracias a su procesador Qualcomm Snapdragon 870 y un RAM que permite abrir varias apps (y juegos) al mismo tiempo, con una buena gestión del segundo plano y sin trancazos aparentes para el usuario. Otro punto a favor es que, a diferencia de lo que sucede con muchos móviles de alta gama y alto rendimiento, el Edge Pro20 apenas se calienta bajo uso intensivo, sobre todo mientras se mira video.

En lo que refiere a seguridad, este Motorola suma al lector de huellas un sistema de reconocimiento facial 2D que se activa con la cámara frontal y que destraba rápidamente la interfaz del celular. No es el método más eficaz de seguridad, pero todo indica que ni siquiera el 3D lo es.

A nivel software Motorola tiene un punto a favor por sobre su competencia basada en Android; incluye una segunda capa por encima del sistema operativo móvil de Google, pero no se padece. También se agradece que no venga cargado de aplicaciones que no se pueden borrar; solo incluye dos apps propias que son necesarias para el buen funcionamiento del software.

Una de las funciones más interesantes es que permite ser un control remoto.

Es ahora cuando viene a cuento el Ready For, un dispositivo extra que permite extender la experiencia de Motorola para conectar el celular a una pantalla, a través de un cable HDMI o tipo C o de forma inalámbrica, tanto con PC como con televisión. No es compatible con Mac y es necesario tener Windows 10 instalado. Con el Ready For es posible conectar el celular con pantallas, teclado y mouse y las apps se adaptan bastante bien a los diferentes tamaños de pantallas accesorias. Además, no hay cortes ni por cable ni por conexión inalámbrica.

La batería del Edge Pro 20, el gran talón de Aquiles de los potentes alta gama de estos días, es adecuada y sobrepasa el día de uso moderado; tiene una carga rápida de 30W, con lo cual queda a tope en una hora y media, con la opción de elegir un máximo de 80%, siempre recomendado para que la batería tenga una vida útil más larga, además de un modo de protección a la sobrecarga para cuando queda enchufado toda la noche, por ejemplo. No tiene carga inalámbrica ni inalámbrica reversible, dos funciones que algunos alta gama ya sumaron y que son muy útiles.

Cámaras

El Edge 20 Pro tiene un sensor principal de 108 megapíxeles, uno de 8 megapíxeles con estabilizador óptico y un ultra gran angular de 16 megapíxeles. La cámara frontal es de 32 megapíxeles. A todo lo anterior se suma una serie de funciones que van desde filtros hasta doble toma (con cámara delantera y trasera), entre otros trucos que hoy intentan competir con apps como Instagram o TikTok.

Entre los adelantos que podría incluir este set de cámaras está el estabilizador óptico en la principal, fundamental para que los no profesionales logremos que las fotos no queden “movidas”. El teleobjetivo permite hacer zoom x 5 y con buena estabilidad. Tanto el modo Retrato como Noche dan buenos resultados pero no extraordinarios, que son los que exigen la competencia en esta gama.