Mayor espacio, tecnología avanzada y seguridad reforzada: así llega la nueva Chevrolet Groove con un precio que sorprende

La marca lanzó oficialmente en Uruguay la nueva Chevrolet Groove 2026 , un SUV completamente renovado que promete elevar los estándares del segmento en el país. Con más espacio interior, un diseño moderno y un salto tecnológico significativo , la Groove se consolida como protagonista dentro del portfolio de SUVs más amplio del mercado uruguayo.

En diálogo con El Observador, Claudio D’Agostini , gerente general de General Motors, destacó que la nueva Groove llega al mercado con un precio similar al modelo anterior, pero con mejoras notables en equipamiento, tecnología y seguridad , elementos clave para mantener su liderazgo en ventas.

La nueva Groove fue desarrollada sobre una plataforma completamente nueva, que permite mayor habitabilidad y un manejo más confortable.

En términos de estética, el SUV mantiene la identidad visual de Chevrolet, mientras que la versión RS añade un estilo más deportivo con llantas de aleación de 17”, techo bitono, sunroof, espejos plegables eléctricamente y detalles en rojo.

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Tecnología y seguridad como protagonistas

Uno de los principales diferenciales de la nueva Groove es su enfoque en seguridad. El modelo cuenta con 6 airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS con EBD, control de tracción, asistente de arranque en pendiente y monitoreo de presión de neumáticos. Además, introduce por primera vez el sistema Chevrolet Intelligent Drivin g, que integra ocho sistemas avanzados de asistencia a la conducción, incluyendo control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y mantenimiento de carril.

El interior también recibió una actualización tecnológica importante: pantalla táctil de 10,25” compatible con Apple CarPlay y Android Auto, clúster digital de 7”, aire acondicionado digital, llave inteligente y botón de encendido, junto con asientos en eco-cuero. La versión RS añade asientos deportivos tipo cubo y sistema de audio de 6 parlantes.

Rendimiento equilibrado y eficiencia

La Groove 2026 incorpora un motor 1.5L DOHC de 4 cilindros que entrega 98 HP y 143 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de 6 velocidades y tracción delantera, priorizando la eficiencia y la suavidad de marcha. La versión RS, además, aporta un plus de potencia y estilo sin comprometer la seguridad ni el confort.

Una SUV para cada estilo de vida

Según D’Agostini, Chevrolet mantiene su estrategia de ofrecer una SUV para cada tipo de consumidor, con distintas tecnologías de propulsión: motores a combustión, híbridos enchufables y 100 % eléctricos. “En el segmento que más crece en el país, Chevrolet tiene la mejor amplitud de portafolio”, afirmó, destacando modelos como la Tracker o la Equinox y la Blazer eléctricas, además del Spark SUV eléctrico asequible.

DSC08762 Claudio D’Agostini, gerente general de General Motors.

Precios y respaldo

En Uruguay, la Groove está disponible en dos versiones: LT y RS, con precios de USD 23.990 y USD 25.990, respectivamente. El modelo cuenta con garantía de 3 años o 100.000 km y el respaldo de la red de concesionarios Chevrolet en todo el país.

Con la nueva Groove 2026, Chevrolet no solo renueva su oferta en el segmento de SUVs, sino que refuerza su liderazgo ofreciendo más tecnología, seguridad y confort a un precio competitivo, consolidando su posición en un mercado en crecimiento.