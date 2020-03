Es tiempo de civilizar el disenso

A la mayoría de las personas inteligentes y bien informadas que conozco les preocupa mucho la estabilidad de la nueva coalición de gobierno. Es cierto que el vínculo entre sus principales socios no es simple ni obvio, y que está todavía en fase experimental. De todos modos, estoy convencido que, con o sin coalición, este país tendrá gobernabilidad durante los cinco años del mandato que acaba de comenzar. Desde luego, es más fácil encarar la amplia agenda de temas que resumiera Luis Lacalle Pou en su discurso del 1° de marzo con una coalición mayoritaria en el Parlamento que sin ella. En particular, sabemos poco todavía sobre Cabildo Abierto (un socio decisivo) y acerca de la estrategia que llevará adelante, durante los próximos años, el general Guido Manini Ríos, su líder. Estoy de acuerdo: la cuestión de cómo funcionará y durante cuánto tiempo la coalición de gobierno que acaba de entrar en funciones no es un tema menor. Sin embargo, es mucho más preocupante el clima de tensión entre ambas coaliciones, la entrante y la saliente.