"Es un amor": Marcela Tauro habló del incidente con Carlos Moreira y pidió disculpas

Tras la incómoda situación al aire que protagonizaron la panelista del programa televisivo argentino Intrusos, Marcela Tauro, y el intendente de Colonia Carlos Moreira, este martes la periodista argentina se refirió a la situación y pidió disculpas al jerarca.

Tauro estaba dando una entrevista para el programa de chimentos LAM, hablando sobre su situación sentimental, cuando Moreira pasó a su lado y quedó parado junto a ella.

En un momento del móvil, Tauro lo miró, y con el movilero y los conductores del programa hicieron un comentario humorístico sobre la situación. "¿Te gustó el señor?", le preguntó Santiago Sposato, el encargado de la entrevista.

Este martes, al final de la emisión de Intrusos, Tauro dijo: "Le vamos a mandar un saludo a Carlos Moreira"

La conductora del programa, Flor de la V, acotó al reconocer el nombre: "¡El intendente de Colonia!".

Tauro siguió adelante con la explicación de lo sucedido, y su pedido de disculpas. "No lo conocía, estaba haciendo un móvil para LAM, y justo me preguntaron si estaba en pareja, dije que no lo conocía y nos reímos, pero no del señor", aclaró.

"La situación quedó medio rara al aire, yo no me di cuenta. Después me lo presentaron y es un amor. Se malinterpretó porque no fue la idea. Así que un beso grande y gracias por el evento que fue maravilloso", concluyó.