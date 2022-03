Esta app promete ser la “nueva frontera de la salud digital” pero necesita inversiones para dar el gran salto

“Después de 35 años de ser emprendedor, sé que nadie puede garantizar el éxito. Pero busco factores como los que he visto aquí: una fundadora confiada y competente con una misión que resuena en ella personalmente”. Alex Konanykhin, CEO de Transparent Business y uno de los creadores de esta innovadora serie de negocios, finalmente decide invertir en favor de la compañía MyMee. Su CEO sonríe. Está mucho más cerca de conseguir que su firma sea finalmente un “unicornio”.

Pero no todo ha sido tan sencillo en este episodio de Unicorn Hunters. Mette Dyhrberg, impulsora de una solución de salud virtual enfocada en la autoinmunidad tuvo que explicarle al jurado no sólo el impacto específico de su innovación sino también los costos y el funcionamiento real.

“Autoinmunidad es cuando el sistema inmunológico se confunde y se ataca a sí mismo”, explica Mette luego de describir sus propias vivencias al respecto. MyMee funciona como una aplicación del tipo snap-to-track: los usuarios toman fotografías (por ejemplo de los alimentos que consumen) y esa información se analiza en tiempo real para orientar y redefinir los hábitos de los pacientes.

Preguntas de “cazadores”

El Círculo del Dinero es la instancia decisiva de este show de enrichtainment, género que combina entretenimiento con generación de riqueza. Además de Konanykhin, está conformado por Steve Wozniak, el célebre cofundador de Apple junto a Steve Jobs, Rosie Rios, ex tesorera de los Estados Unidos, Moe Vela, empresario ex integrante de la administración de Biden, Lance Bass, artista e inversionista y Silvina Moschini, la empresaria argentina CEO de She Works!. En este episodio participa además la inversora global Stacie Olivares.

Mette Dyhrberg, CEO de MyMee

Las preguntas se suceden unas a otras y la CEO de MyMee, empresa que tiene sede en Nueva York y emplea a 44 personas, las responde con seguridad y celeridad. ¿Podrá escalar su negocio? ¿Qué factores aseguran el éxito de una app cuando se trata de datos sensibles como la información de salud? “Me encantaría que tu idea funcione pero, ¿cuántas apps similares ya existen en el mercado?”, plantea Lance Bass.

Rosie Rios también tiene dudas: ¿si los usuarios y usuarias de MyMee no son lo suficientemente minuciosos a la hora de cargar datos la aplicación será igualmente exitosa?

Mette ofrece respuestas y le recuerda los años de investigaciones que respaldan su empresa. Steve Wozniak interviene con un mensaje oportuno desde su experiencia como ingeniero y cofundador de Apple: “Hay aplicaciones que tuvieron muchísimo éxito y yo no creí que lo tendrían, es realmente algo difícil de predecir”.

¿Unicornio o decacornio?

La seguridad de Mette frente al panel de inversionistas expertos termina pesando notablemente. “Somos una nueva frontera de salud digital, tomamos enfermedades sin ninguna causalidad conocida y aplicamos tecnología para saber qué está ocurriendo”, asegura, acentuando el fuerte de su compañía.

Moschini cree en ella y se lo hace saber: “Me encanta que estés uniendo a comunidades, datos y tecnología para mejorar la vida de las naciones. Esto tiene potencial de decacornio, no sólo de unicornio… creo en ti, invertiré”.

Unicorn Hunters es una plataforma que conecta emprendimientos altamente innovadores con inversores de todo el mundo. A través de Unicoin, la primera criptomoneda que genera dividendos, el programa impulsa a startups con potencial de unicornios. Simultáneamente, se democratiza el acceso a inversiones al ofrecer una criptodivisa respaldada por una reconocida comunidad de negocios. Todos los episodios están disponibles en UnicornHunters.com, LinkedIn Broadcast, Facebook Video, YouTube y Vimeo.