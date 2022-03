"Están mintiendo a cara de perro": Manini Ríos dice que Colonización tiene toda la documentación

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, criticó a la oposición y particularmente al director del Instituto Nacional de Colonización (INC) por el Frente Amplio, Andrés Berterreche, de estar "mintiendo a cara de perro", con el informe presentado por este último en el que se acusa que Manini es colono, dijo el legislador en rueda de prensa este miércoles, consignada por 970 Universal.

Para el senador este informe, que según Berterreche confirma que Manini, su esposa Irene Moreira, ministra de Vivienda, y su suegro Roque Moreira tienen terrenos afectados a la ley de Colonización, es "una jugada sucia" que busca "desprestigiar a un partido que se nota que le preocupa mucho a mucha gente", en referencia a Cabildo Abierto, y que además tiene una "intencionalidad clara" relacionada a la proximidad con el referéndum sobre los 135 artículos de la LUC, el 27 de marzo.

El cabildante sostuvo que esta denuncia también intenta "darle manija" a los "centenares y centenares de aspirantes a colonos" para que digan "miren, fulanito tiene el campo que podrían tener ustedes". Manini cree que esta maniobra "en el corto tiempo puede tener su efecto", pero aclaró que "la gente es mucho más inteligente de lo que algunos piensan".

Sobre la oposición, expresó que en este caso "se hicieron un gol en contra", porque "va a quedar claro la gran mentira que armaron en base a cosas que no son reales".

El acta 2.815

"Nunca fuimos colonos", ratificó el senador en rueda de prensa, quien desde que Búsqueda publicó la noticia del informe del INC sobre el padrón 511 de su propiedad ha desmentido que sus terrenos sean de Colonización. En entrevista a Radio Sarandí este miércoles, Manini Ríos volvió a decir que el campo fue adquirido por el INC en 1970, pero al ver que no podía ser explotado lo vendió a través de una licitación pública en 1971, cuando fue adquirido por Roque Moreira.

"Hay contratos de compraventa que no hablan de colonos. Cuando se otorga la escritura se dice 'pleno dominio'. Se está hablando del acta de desafectación. Hay un acta que lo dice y lo firman los directores de Colonización. Es del 21 enero de 1975, acta 2.815. Esa acta la tengo yo, Berterreche y el INC. Tiene la firma de cuatro directores. No sé si el quinto estaba enfermo o no estaba. Hay casos que con cuatro alcanza", afirmó el cabildante.

En una rueda de prensa realizada este lunes, Berterreche sostuvo que las actas de este tipo de Colonización siempre deben ser firmadas por sus cinco directores. También indicó que si la división Jurídica del INC concluye en que Manini Ríos no es colono, pondrá su cargo a disposición. "Si Berterreche dijo que va a renunciar en caso de que yo no sea colono, espero que el Frente vaya buscando un buen sustituto", respondió a Sarandí el líder de Cabildo Abierto.

En su audición de Radio Oriental del martes 22 de marzo, Manini instó a los directores oficialistas del instituto a que "estén a la altura de las circunstancias y realmente demuestren quién es que manda dentro de ese instituto".

El presidente del INC, Julio Cardozo, dijo a El Observador que existen una "enormidad de situaciones" por analizar para definir si el excomandante en jefe del Ejército es o no colono, entre ellos 15 expedientes que "apenas se pueden leer". Hasta ahora solo hay un documento que Manini presentó al INC e indica que el inmueble “no es apto para Colonización, ni el comprador tiene perfil de colono”.