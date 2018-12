Estas fueron las canciones de 2018 más escuchadas en YouTube

La música en español, y en concreto, el reguetón y el pop latino, extienden su reinado en YouTube, donde ocho de las diez canciones más escuchadas de 2018 pertenecen a ese género, un incremento con respecto a las seis que figuraban en la lista del año pasado. Con 1.500 millones de reproducciones, la que encabeza la lista es Te boté. Lanzada en abril, la versión que se ha popularizado es la que incluye a los reguetoneros Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna, que se suman a los intérpretes originales de la canción, los raperos puertorriqueños Casper, Darrell y Nio García.

El segundo puesto es para Nicky Jam y el colombiano J Balvin por su interpretación de X (Equis), que acumula 1.401 millones de reproducciones desde su publicación en marzo.

El podio, elaborado en base a los videoclips oficiales, lo completa una de las dos canciones anglosajonas del ranking: Girls like you, de la banda Maroon 5, acompañados por la rapera Cardi B, una de las estrellas pop del momento en Estados Unidos, aunque no tan célebre por estos lares. La canción lleva 1.394 millones de reproducciones, aunque se lanzó en mayo.

La otra canción en inglés ocupa el puesto 8, y se trata de God's Plan, del canadiense Drake. El resto de la lista incluye a artistas como Daddy Yankee, Romeo Santos y la banda mexicana Reik, y algunos reiterados como Ozuna, que por su repetición en el ranking se erige como el artista más escuchado en YouTube.

Todas están lejos, por supuesto, de la avalancha que significó la canción que encabezó la lista el año pasado, Despacito, que con 5.763 millones de reproducciones es una meta excesiva para sus competidores.

Las canciones más escuchadas en YouTube





1 - Te boté Remix - Casper, Nio García, Darrell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna - 1.500 millones de reproducciones

2- X (Equis) - Nicky Jam y J Balvin - 1.401 millones de reproducciones

3- Girls like you - Maroon 5 y Cardi B - 1.394 millones de reproducciones



4- Dura - Daddy Yankee - 1.188 millones de reproducciones

5- El farsante (remix) - Ozuna y Romeo Santos - 1.113 millones de reproducciones

6- Sin pijama - Becky G y Natti Natasha - 1.109 millones de reproducciones

7- Dame tu cosita - El Chombo y Cutty Ranks - 947 millones de reproducciones



8- God's Plan - Drake - 889 millones de reproducciones

9- Me niego - Reik, Ozuna y Wisin - 736 millones de reproducciones

10 - Vaina loca - Ozuna y Manuel Turizo - 687 millones de reproducciones