Estas son las 10 personas más ricas del mundo, según la lista de Forbes de 2021

La revista Forbes publicó como cada año la lista con los hombres y mujeres más ricos del mundo, que por cuarto año consecutivo es liderada por el fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos (57), con US$ 177 mil millones. El empresario dejará su cargo de director ejecutivo y se convertirá en presidente ejecutivo a fines de 2021.

En segundo lugar aparece Elon Musk (49), que subió al segundo puesto con US$ 151 mil millones, gracias a la suba de las acciones de Tesla y Amazon. Musk busca "revolucionar" el transporte –según Forbes– a través de la fabricante de autos eléctricos Tesla. Además, es el director de la compañía de transporte aeroespacial Space X.

De acuerdo a Forbes, su fortuna aumentó de US$ 24,6 mil millones a US$ 151 mil millones en un año.

El tercer lugar es de Bernard Arnault (72), el hombre más rico de Francia que está al frente de 70 marcas de artículos de lujo incluidas Luis Vuitton y Sephora. Su fortuna asciende a US$ 150 mil millones.

Bill Gates (65), cofundador de Microsoft, aparece en el cuarto lugar de la lista, con una fortuna de US$ 124 mil millones.

En el quinto lugar está Mark Zuckerberg (36), el fundador de Facebook, con una fortuna que asciende a US$ 97 mil millones.

Warren Buffet (90), de Berkshire Hathaway, está en el sexto lugar, con US$ 96 mil millones.

El séptimo lugar, con una fortuna de US$ 93 mil millones, es de Larry Ellison (76), de Software Technology.

El octavo y el noveno lugar lo ocupan los fundadores de Google, Larry Page (48) y Sergey Brin (47) con una fortuna de US$ 91.500 millones; y US$ 89 mil millones, respectivamente.

Al top 10 lo cierra Mukesh Ambani, el empresario indicio a cargo de varios negocios, que tiene una fortuna de US$ 84.500 millones.

La lista completa de los más ricos del mundo se puede encontrar en este link.

Uno de los que no aparece en el top 10 es el empresario textil español Amancio Ortega –fundador de Inditex–, que descendió desde la posición 6 hasta la 11 a pesar de haber incrementado su patrimonio de US$ 55,1 mil millones hasta los US$ 77 mil millones.

La revista informó que el número de multimillonario en la 35° lista anual de Forbes Los más ricos del mundo aumento hasta alcanzar la cifra de 2.755 personas, 660 más que hace un año.

En el año de la pandemia, hubo criptomonedas –como el Bitcoin– que aumentaron su valor y provocaron que haya más milmillonarios en el mundo, analiza la revista.

Estados Unidos sigue siendo el país que cuenta con más ricos, con 724, seguido de China, con 698.