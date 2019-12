Estos son los textos que deberán estudiar los legisladores de Cabildo Abierto

El diputado electo de Cabildo Abierto Eduardo Lust, profesor grado cuatro de Derecho Constitucional, definió la bibliografía de los cursos que dará a los futuros legisladores de su partido. Ahora, esa recopilación de textos que será la base teórica de los diputados y senadores electos de Cabildo Abierto cuando asuman, está sujeta a revisión del excandidato Guido Manini Ríos y demás referentes nacionales de la fuerza política.

La lista se resume a cuatro obras de autores uruguayos: "La Constitución Nacional", de Justino Jiménez de Aréchaga; "Derecho Público", de Horacio Cassinelli Muñoz; "Derecho Constitucional", de José Korzeniak; y "Derecho Legislativo", de Gonzalo Aguirre Ramírez.

Además, los legisladores electos estudiarán versiones taquigráficas de algunas sesiones para entender cómo funcionan "en la práctica" las comisiones parlamentarias, el Senado y Diputados, contó Lust a El Observador. Según dijo, "a partir de estos textos van a poder entender la estructura orgánica del Poder Legislativo, la función legislativa, la redacción legislativa; el estatuto del legislador, el proceso de formación de la ley, y las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo".

El partido tiene que definir cómo, cuándo y dónde se darán las capacitaciones. Para Lust, la opción más viable es que los 11 diputados electos se reúnan en "dos jornadas intensas de trabajo" y se queden con la bibliografía como referencia.

Asimismo, el profesor grado cuatro aseguró que envió un "mensaje general" a sus colegas del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UdelaR, invitándolos a las capacitaciones que dará a sus futuros compañeros de bancada. "Hasta que no definan la carga horaria, la fecha y el lugar no puedo hablar con nadie en particular, pero todos dijeron que les pareció una buena idea y que podía contar con ellos", aseguró.

Los diputados electos de Cabildo Abierto no tienen experiencia parlamentaria, y Manini Ríos quiere evitar que la falta de conocimiento los lleve a votar "mamarrachos". Según supo El Observador, esto llevó a que algunos de los futuros legisladores comenzaran a asesorarse con los actuales diputados y senadores, con amigos y conocidos, e incluso con expertos en derecho constitucional.

Después de las elecciones, el partido les repartió un documento de cuatro carillas con lineamientos generales sobre la conducta que deben tener dentro y fuera del Parlamento. Racionar el uso del café y del agua en el Palacio Legislativo, no comprar en freeshops, no aceptar regalos y evitar consumir drogas o alcohol antes de manejar son algunas de las recomendaciones que incluye, según informó El País.