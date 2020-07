Estudio sostiene que etiquetado de alimentos no afecta empleo ni salarios

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, participó este martes en un seminario virtual organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el que diferentes analistas alabaron el sistema de etiquetado de alimentos llevado adelante por Uruguay.

Salinas destacó que el rotulado genera “un cambio en el comportamiento y un impacto beneficioso para el consumidor, sobre todo para aquel que compra sin mirar”.

Desde la visión del jerarca, al considerar el tema del etiquetado hay que "tener en cuenta principalmente el aspecto sanitario", particularmente para la prevención de la obesidad, la diabetes y otras enfermedades cardiovasculares.

“De esta manera con medidas sencillas pero eficaces. Se está ayudando a que haya un mejor gasto en salud, con mayor prevención y un entorno más saludable”, dijo Salinas sobre la política pública que decidió continuar el gobierno a pesar de algunos vaivenes.

Las autoridades uruguayas pretenden aplicar una nueva normativa que mantendrá las principales líneas del decreto de la administración pasada pero con algunos cambios, según anunciaron Salinas y el ministro de Industria Omar Paganini el pasado 18 de junio.

En base a estudios realizados en Chile, agregó que el tipo de etiquetado del octógonos negros no ha mostrado “mayores problemas en la industria y en perdida de puestos de trabajo”. Esta variable ha sido uno de los principales argumentos que se ha manejado desde la industria nacional cuando se opuso al la formato y la obligatoriedad del rotulado de alimentos que eligió implementar Uruguay.

Impactos en un año y medio

Un estudio contratado por la propia FAO concluyó que en Chile después de la primera fase de implementada la ley de etiquetado, en un año y medio -entre junio de 2016 y diciembre de 2017- no hubo impacto en el empleo ni en los salarios de las industrias del sector alimenticio.

Los resultados primarios del trabajo realizado por Camila Corvalán (Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de Chile) y Guillermo Paraje (Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile), arrojaron que en el país trasandino hubo además un alto cumplimiento de la ley. En Chile, según los profesionales, alrededor de un 30% de los productos envasados llevan sellos de advertencia.

Covalán comentó que más del 90% de la población chilena considera “relevante” que se hagan las advertencias pertinentes desde salud pública, así como que las “madres de niños y adolescentes están utilizando las etiquetas al momento de tomar decisiones”.

“Además los niños también lo están utilizando”, agregó.

Paraje, en tanto, comentó que en su estudio sobre el impacto en la industria se separó dentro del sector alimentos y bebidas a los potencialmente afectados” de los “probablemente no afectados”. En el trabajo también se realizó una comparación entre la evolución de la industria manufacturera no metálica y la metálica (no afectada).

“La idea detrás del estudio es que si se perdieran puestos de trabajo en el sector alimentos y bebidas, podrían ganarse en otros sectores de manufacturas. Lo que encontramos es que durante los primeros 18 meses de implementado el etiquetado no hubo ningún efecto ni sobre empleo ni sobre los salarios”, aseguró el economista.

Durante el transcurso del seminario, se informó que desde la Cámara Industrial de Alimentos uruguaya (Ciali) se excusaron de participar del seminario unas horas antes.

Si se compara la tendencia que tenía cada uno de los sectores previo a la ley, agregó, no hay evidencia de que haya habido ninguna incidencia.

En base al Índice de Producción Manufacturera del país trasandino, Paraje sostuvo que tampoco hubo una evolución distinta en el volumen de producción de alimentos y bebidas.

“Básicamente el etiquetado podría en el peor de los casos tener efectos sobre empresas individuales, pero a nivel agregado esos efectos desaparecen. Si una empresa perdiera ventas y tuviese que despedir gente, esas ventas son ganadas por otra firma. Cuando uno va a un supermercado si deja de comprar un bien, gasta en otro”, graficó.

También mencionó que además de una alta reformulación de los productos envasados, en Chile se notó a la vez un cambio discursivo de parte de la industria alimenticia que fue inclinándose al de una mayor cooperación y se ve como un incentivo para la mejora de los alimentos.

“Los discursos han ido cambiando. Desde uno inicial de confrontación basado en la preocupación económica a uno ahora con más enfoque en la colaboración”, mencionó Paraje.

#AHORA Duclair Sternadt, oficial de @FAOAmericas, Camila Corvalán del @INTA_UChile y @gparaje, Economista, Profesor titular @NegociosUAI, presentan el impacto del etiquetado frontal en la industria y el empleo en Chile.

📢"No encontramos ningún tipo de efecto en el empleo" pic.twitter.com/zYLEXgP7AV — FAO en Uruguay (@FAOUruguay) June 30, 2020

Salinas, por su parte, recordó que uno de los objetivos trazados por el gobierno uruguayo a partir del 2 de julio cuando Uruguay asuma la presidencia pro témpore del Mercosur, será el de armonizar en un etiquetado común para todo el bloque regional.

En este sentido, el oficial principal de políticas para América Latina y el Caribe, Rubén Flores, reconoció el manejo del “gobierno y de la población uruguaya” de la emergencia sanitaria por el covid-19 y agregó que como fortaleza para aplicar el etiquetado Uruguay tiene los índices de inseguridad alimentaria más bajos de la región.

“Saludamos realmente la decisión del gobierno de mantener el etiquetado frontal de alimentos. Es una de las medidas más eficientes para resolver la pandemia del sobrepeso. El etiquetado es más eficaz aún si va unido a otras decisiones y medidas, en particular a la regulación de la publicidad como es el caso de Chile”, sostuvo Flores.