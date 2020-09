Excoordinador de Inteligencia acusa a Bayardi de tomar decisiones contra la difusión de los archivos de la dictadura

Augusto Gregori, excoordinador de Inteligencia del Estado y quien fuera mano derecha del expresidente José Mujica, acusó al exministro de Defensa Nacional José Bayardi de haber tomado una serie de decisiones que perjudicaron la obtención y divulgación de información militar sobre derechos humanos.

Las acusaciones están planteadas en el libro “El tapiz de los tupamaros y los hilos de otras historias”, que fue coordinado por el escritor Mario Delgado Aparaín y recoge testimonios de Gregori y de otros dos exintegrantes del MLN, Mario y Luis Mazzeo.

El libro fue publicado en marzo, pero los dichos de Gregori comenzaron a circular en las redes con motivo de la polémica que se generó al difundirse el contenido de las actas de un tribunal de honor del Ejército al coronel retirado Gilberto Vázquez realizado en 2006. Allí el militar admite haber torturado y ejecutado prisioneros, además de participar del “segundo vuelo” y otras operaciones en Argentina, todo por orden de los mandos. Tales confesiones no fueron enviadas nunca a la justicia ni hechas públicas hasta la semana pasada. La ministra de Defensa Nacional de aquel momento, Azucena Berrutti, y el presidente Tabaré Vázquez homologaron el tribunal de Gilberto Vázquez, en el cual solo fue sancionado por fugarse del Hospital Militar. Ninguno de ellos informó ni denunció los crímenes admitidos.

Bayardi era subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional en 2006, o sea el segundo de Berrutti. Y era ministro en 2019 cuando el periodista Mauro Bettega y Familiares elevaron al Ministerio de Defensa pedidos de acceso a la información para obtener las actas del tribunal de honor a Gilberto Vázquez, y no recibieron las actas con las escandalosas confesiones, ahora divulgadas por las actuales autoridades.

Entrevistado por El Observador en el Parlamento, donde asumió como senador por unos días como suplente de Enrique Rubio, Bayardi negó las acusaciones de Gregori y dijo que quien tiene cosas por explicar es el excoordinador de Inteligencia.

Archivo Berrutti

La primera acusación de Gregori refiere a lo que ocurrió con un voluminoso archivo militar confiscado en 2006 por la ministra Berrutti en la Escuela de Inteligencia del Ejército. Los documentos son conocidos como el “Archivo Berrutti”.

Cuenta Gregori en el libro que los archivos se comenzaron a digitalizar, como una primera etapa del trabajo para preservarlos. La segunda etapa era generar un buscador que permitiera que ese archivo fuera útil y accesible para ser consultado.

“Azucena Berrutti y su equipo dejaron el Ministerio en febrero de 2008 y la primera etapa de digitalización de los microfilmes terminó en abril o mayo del 2009. En el informe final de quienes hicieron ese trabajo se detallaba la entrega de tres copias de 51 unidades de DVD cada una, equivalentes al total del archivo. También se aconsejaba sobre los pasos más convenientes a seguir para el uso del material”, relata Gregori en el libro.

Pero tras la partida de la ministra y la asunción de Bayardi como nuevo secretario de Defensa, “nadie hizo nada más”, sostiene Gregori. El buscador, fundamental para aprovechar el material, nunca se desarrolló.

“Ese año que siguió al ordenamiento del archivo llegó a la Secretaría de Derechos Humanos un documento, firmado por el ministro Bayardi, en que se habla del envío ‘de acuerdo a lo conversado’ de los 16 DVD. Para 51, faltaban 35. ¿Quién seleccionó esos 16? ¿Qué seleccionó? ¿Era una nueva copia parcial o era parte de una de las ya hechas?”, se pregunta Gregori en el libro.

Bayardi respondió que en agosto de 2009 envió copia de ese archivo al Archivo General de la Nación, de modo de asegurar su preservación. “Otra copia quedó en el Ministerio y recién fue entregada al grupo Verdad y Justicia en 2018, cuando volví al Ministerio, porque el grupo lo pidió. Y entregué otra copia a la Secretaría de Derechos Humanos”.

Sobre el episodio en el cual se enviaron 16 cds y no 51 a la Secretaría de Derechos Humanos, Bayardi dijo que se trató de una selección no hecha por él y que respondía a un pedido sobre la información existente sobre detenidos desaparecidos. “Fue una respuesta a un pedido preciso. Lo demás se difundió lo más urbi et orbi que se pudo”.

En cuanto a por qué no se implementó el buscador que permitiera hacer un mejor uso de lo digitalizado, Bayardi dijo que es cierto que los contratos se suspendieron. “Pero yo me estaba yendo del Ministerio y no me correspondía a mí hacer los nuevos contratos. Vino después como ministro Gonzalo Fernández y la disposición habrá quedado ahí”.

Gonzalo Fernández fue ministro de Defensa desde el 31 de agosto de 2009 al 1 de marzo de 2010.

“Yo saqué todo el archivo de Defensa para que quedara resguardado en otro ministerio. Estábamos antes de una elección nacional y ¿quién ganaba? Nadie sabía y me parecía mucho más garantista mandar todo al Archivo General de la Nación y que tuviera acceso todo el mundo. En todo caso, si se iba a hacer un buscador, tendría que hacerse en el Archivo General de la Nación”, manifestó.

Archivo Castiglioni

Otra denuncia de Gregori refiere al archivo que estaba en poder del coronel retirado Elmar Castiglioni.

“Cuando Berrutti dejó el cargo –cuenta Gregori en el libro- ya estaba casi pronto el operativo para recuperar el archivo de inteligencia que se pensaba estaba en manos del coronel Elmar Castiglioni. Pero Bayardi lo descartó y ese archivo fue incautado nueve años y cuatro ministros más tarde, sin participación alguna del Ministerio de Defensa”.

Respecto a esta acusación, Bayardi negó haber impedido tal rescate.

“Yo nunca me enteré, porque nadie me dijo nunca que había una operación en curso para rescatar el archivo de Castiglioni. ¡Jamás! Gregori ha dicho que esto que dice se lo comentaron a Tabaré Vázquez y el presidente hizo un comentario sobre mí. Pero la verdad es que hubiera bastado con que el presidente Vázquez levantara el teléfono para darme esa orden. Lo que Gregori tiene que contestar es por qué él estuvo con el cargo de responsabilidad de ser el coordinador de Inteligencia del Estado, y sabía que existía este archivo Castiglioni, y desde el 2011 al 2013 no lo incautó”.

Avance militar

El exdirector de Inteligencia también sostiene que Bayardi colaboró en desandar un camino que habría iniciado Berrutti para que el Ministerio de Defensa fuera dirigido por el poder civil y no el militar.

“Lo que avanzamos en 26 meses durante la gestión de Azucena Berrutti fue revertido cuando ocuparon ese lugar Bayardi, Rosadilla y Fernández Huidobro. Hubo progresos en el escenario de las gestualidades reconciliatorias, pero fue eliminado el avance civil en las jerarquías ministeriales, se erosionó la verticalidad del mando, se debilitó la institucionalidad, se dejó crecer otra vez la autonomía de las Fuerzas Armadas”, sostiene el excoordinador de Inteligencia.

Bayardi respondió que Gregori vuelve a omitir nombrar a Gonzalo Fernández.

“Lo que dice Gregori es una generalización”, agregó. “No marca nada concreto. Es su interpretación. Yo realicé la primera ley marco de defensa, aprobada por todo el sistema político. Fue una base civil importante darle un marco legal a la defensa. Gregori en otros lados ha dicho que hubo decretos que devolvieron funciones a la órbita militar, pero yo no firmé ninguno.Yo hice ingresar al presupuesto nacional US$ 60 millones que desde 1992 venían de las misiones de paz y eran administrados por las Fuerzas Armadas. Y vaya si eso les permitía manejarse autónomamente y sin control. Mal se puede decir que les cedí autonomía”.

Lanchas patrulleras

La última acusación de Gregori contra el exministro refiere a haber decidido la compra de unas lanchas patrulleras, destinadas a las misiones de paz en Haití, que llegaron sin un equipo suplementario de testeo fundamental para su buen funcionamiento y que pronto dejaron de ser útiles. Sostiene que Berrutti había suspendido su compra, pero cuando “dejó su lugar a José Bayardi se compraron”.

Bayardi retrucó que la Armada pretendió adquirir las embarcaciones a través de una compra directa y que él indicó que se hiciera un llamado a precios. “Pasó todo por el Tribunal de Cuentas, y muchas de esas lanchas sirvieron en Haití durante años y hoy están desplegadas en Uruguay”.

Según pudo determinar El Observador con fuentes de la Armada, de las 16 adquiridas 15 continúan en servicio, aunque algunas están en reparación y a otras se les debió cambiar el motor original.

Tenientes de Artigas

También en los últimos días circularon otras acusaciones a Bayardi, tomadas de un trabajo académico de la escritora Ana Solari titulado “La construcción cultural/comunicacional del Ejército uruguayo en el período 1968-1984”, escrito en el marco de un doctorado que realizó en la Universidad de La Plata.

El trabajo está disponible en la web.

Allí se cita una entrevista a la exministra Berrutti donde dice que los Tenientes de Artigas, una logia ultranacionalista fundamental en el golpe de Estado y la dictadura, había “invertido” en varios asados con Bayardi.

“Bayardi era muy amigo del Ñato (Eleuterio Fernández Huidobro), por lo tanto, todos amigos de los Tenientes de Artigas”, dice Berruti.

También en el trabajo de Solari se cita a Gregori que sostiene que Bayardi “dio la señal política de que se congelaba lo de los archivos de la dictadura (…) Bayardi se jugó a los Tenientes, y a algunos amigos, algunos compinches militares”.

En la entrevista con El Observador, el exministro dijo que es cierto que participó de muchas reuniones con tenientes de Artigas, del mismo modo que lo hizo con militares masones y de otras logias, ya que eso era parte del desempeño de sus funciones.

Solari, consultada por El Observador, lamentó que en los últimos días el trabajo se haya citado fuera de contexto. También relató que se disculpó con Bayardi porque en su escrito dice que el exministro se integró a los Tenientes de Artigas, lo que no fue así y fue un error de su parte.