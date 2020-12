Expectativa en EEUU: horas decisivas para iniciar la vacunación contra el covid

Estados Unidos, la nación más castigada por la pandemia de coronavirus con más de 15 millones de casos y acercándose velozmente a las 300 mil muertes, espera con ansiedad el inicio de la vacunación masiva, que el martes de esta semana comenzó en el Reino Unido.

En este 2020 marcado por pandemia que se ha cobrado cerca de 1,6 millones de vidas, la vacuna del dúo estadounidense-alemán Pfizer/BioNTech lleva la delantera con su pronta aplicación en Reino Unido, y su autorización en Canadá y Baréin.

En turno, le sigue la vacuna de Moderna que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) considerará a continuación, ofreciendo no una sino varias luces en el inicio del final del túnel de esta enfermedad.

En espera se encuentra también la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca que debe, sin embargo, responder preguntas formuladas por la comunidad científica inglesa. La revista científica The Lancet advierte que aún no se ha podido corroborar la alta eficacia de los últimos ensayos publicados.

Y además se ha avanzado en procesos de aplicación la vacuna rusa Sputnik V, a la que tendrá acceso este mismo año el gobierno argentino luego de la firma de contratos con el Fondo Soberano de Rusia, y que afirma tener una eficacia similar a la Pfizer y la de Moderna, aun cuando los datos publicados solo se refieran a resultados provisionales. Una situación que se repite en el caso de las vacunas de China, donde ninguna ha sido aprobada oficialmente.

La de Pfizer, desarrollada en un tiempo récord de 11 meses, se anotó un éxito mayúsculo con su aplicación en el Reino Unido, donde solo se informó que dos trabajadores de la salud desarrollaron importantes reacciones alérgicas a la vacuna.

Espaldarazo científico

Los resultados completos de los ensayos clínicos de la vacuna de Pfizer-BioNTech fueron publicados este jueves en New England Journal of Medicine, la revista médica más reconocida de Estados Unidos.

Los propios fabricantes habían publicado sus resultados a través de comunicados de prensa emitidos el 18 de noviembre, mientras que la FDA había hecho público el martes su propio informe detallado sobre la eficacia y seguridad de la vacuna.

The New England Journal of Medicine estima en un editorial que los resultados confirman la muy elevada eficacia de la vacuna de Pfizer: las personas vacunadas tuvieron un 95% menos de riesgo de contraer el covid-19.

Y la eficiencia fue similar independientemente de su edad, sexo, origen étnico, peso o la presencia de patologías.

El estudio confirma igualmente la seguridad de la vacuna. Los efectos indeseables como molestias alrededor del punto de inyección en el brazo, cansancio y dolor de cabeza son frecuentes, pero ningún problema grave de seguridad fue constatado en el ensayo clínico, que reclutó a 44.000 personas.

Dos responsables del New England Journal of Medicine señalaron en su editorial "problemas menores" en los datos, especialmente sobre el desconocimiento de la capacidad de la vacuna para prevenir las formas asintomáticas de la enfermedad.

Pero concluyen: "Sin embargo, los resultados del ensayo son suficientemente impresionantes para resultar válidos en cualquier análisis. Es un triunfo".

Distribución preparada

La FDA agotó todas las instancias de consulta para la revisión exhaustiva de la vacuna de Pfizer, un proceso que seguramente se repetirá con Moderna y otras vacunas que quieran tramitar su autorización, luego de un año polémico, como señala The New York Times, en el que la agencia ha pasado meses defendiéndose de la interferencia política de la Casa Blanca.

Por eso, en paralelo con la aparición del reporte de New England Journal of Medicine, la FDA convocó a un panel de expertos independientes para escuchar su opinión acerca de todos los detalles relacionados con la vacuna de Pfizer.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azart, estimó que la vacuna de Pfizer podría estar administrándose a los habitantes más vulnerables la próxima semana.

La distribución está siendo coordinada por el gobierno federal pero manejada por socios privados como Fedex.

La primera oleada de envíos incluirá alrededor de tres millones de dosis, que serán transportadas desde la planta de Pfizer en Kalamazoo, Míchigan (norte), en contenedores de hielo seco mantenidos a -70 grados centígrados (-94 grados Fahrenheit).

Desde allí, las vacunas se distribuirán en el país para ser inyectadas a los residentes de los centros de cuidados a largo plazo y los trabajadores de la salud, los dos grupos que encabezan la larga fila de estadounidenses esperando sus turnos.

(Con información de AFP)