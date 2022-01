Expertos divididos sobre el "sentido" de restringir presencialidad tras pico de ómicron

Son como resquicios de un tiempo que había quedado atrás, pero parece volver de a pequeños pasos. A comienzos de la semana pasada, la Intendencia de Montevideo emitió un comunicado interno exhortando al teletrabajo. Este miércoles la Universidad de la República hizo lo suyo y pidió priorizar la virtualidad de cara al nuevo período de exámenes. Horas después, la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) exhortó a las autoridades de las dependencias del sector público a que, por 30 días, consideren impulsar el teletrabajo siempre que no resienta los servicios.

El repunte de los contagios de covid-19 provocado por la variante ómicron –que ha alcanzado niveles récord de incidencia pero una menor repercusión en ingresos hospitalarios y muertes que en picos anteriores– volvió a poner sobre el tapete la discusión sobre la pertinencia o no de las medidas de distanciamiento social. Y esta vez, los expertos están divididos respecto a la efectividad de las opciones a las que se recurría para contener el avance de las cepas anteriores.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, resumió este martes parte de ese debate, al expresar en el programa Las Cosas en su Sitio (radio Sarandí) que las medidas de restricción de la movilidad no fueron "muy efectivas" en el mundo, y al advertir lo poco que puede hacerse para escapar de ómicron. "La ómicron es tan contagiosa que estás en tu casa y te llega a domicilio", sostuvo el ministro.

En esa línea se pronunció también el infectólogo Homero Bagnulo, que dijo a El Observador que "con la diseminación que tiene ómicron en el Uruguay, si bien pueden ayudar en algo, (las medidas de distanciamiento) están un poco tarde". Bagnulo planteó que la dificultad para acceder a los tests generó un mayor subregistro de casos y que las personas jóvenes con cuadros leves no saben que son portadores del virus. "No sé este tipo de medidas, frente a lo que estamos viendo que son las actitudes de la gente, cuánto podrán tener de incidencia real. Pero también va a ser muy difícil medirlo porque parecemos estar muy cerca del pico y empezaría a bajar", argumentó.

El virólogo y profesor adjunto del Departamento de Bacteriología y Virología de la Facultad de Medicina, Santiago Mirazo, señaló que fue un acierto reducir las cuarentenas y los tests para asintomáticos, porque quita la presión sobre el primer nivel de atención, que era el principal problema. Respecto de la instauración de medidas, valoró que "es una cuestión de oportunidad". "Con los casos que tenemos hoy, con una curva que en realidad es una pared, que ahora parece que podría estar llegando a una meseta, no tendrían ningún efecto. Las medidas se toman cuando la curva empieza a tener un comportamiento exponencial y eso fue en diciembre. Medidas costo efectivas ahora no hay", expuso.

Mirazo hizo una salvedad: que si bien las medidas restrictivas no fueran a tener un efecto inmediato, quizás podrían apaciguar el efecto de futuros rebrotes. El virólogo apuntó que hay países como Reino Unido o Sudáfrica en los que la caída de la curva de contagios por ómicron fue rápida, pero hubo otros en los que la caída fue más lenta o tuvo rebrotes en el medio. "Podemos adelantarnos a eventuales rebrotes que surjan por actividades como el fútbol con público, escuelas, universidad", entre otras.

Pero, como en casi todo, existen matices. El inmunólogo Gualberto González y el virólogo e investigador Álvaro Fajardo creen en cambio que este tipo de medidas son oportunas y pueden llegar a tener una incidencia positiva. "El clima ayuda a que la gente salga, por lo que, por más de que vos sugieras limitar las interacciones o impongas este tipo de medidas, la gente se va a seguir contagiando igual. No se puede asegurar que estas medidas vayan a ser del todo efectivas, pero tiene sentido que en la medida de lo posible se adopte la el teletrabajo (...) Genera que quien quiera cuidarse, tiene la posibilidad de hacerlo", explicó Fajardo. El experto señaló que en el Institut Pasteur, por ejemplo, exhortaron a que quienes no tengan que realizar experimentos se queden teletrabajando. Además, valoró que el costo sería sensiblemente menor que en la primera etapa de restricciones a la movilidad, debido a que se prevé —en base a la experiencia internacional— que la ola de contagios comience a bajar rápidamente.

González, por su parte, hizo foco en que hay un grupo de población vulnerable que pueden sufrir cuadros graves de la enfermedad. "La cepa esta es súper transmisible y si eso no se controla hay un pico explosivo de infecciones y ahí hay un problema (con los vulnerables). El introducir algunas medidas de control tiene la racionalidad de bajar ese pico, por lo que tiene un sentido", subrayó.

El caso inglés

El primer ministro británico Boris Johnson anunció este miércoles, en medio de la caída de casos por la ola de la variante ómicron, que la próxima semana pondrá fin a las principales restricciones a la movilidad y en marzo terminará el aislamiento para los casos positivos.

A partir del jueves 27 de enero, el uso de la tapabocas ya no será obligatorio, no se recomendará oficialmente el teletrabajo y no se exigirá el pase sanitario para tener acceso a los locales nocturnos y a determinadas reuniones multitudinarias.

El ministro Salinas tomó el caso inglés y el sudafricano como ejemplo de lo que podría suceder en Uruguay. En estos países la ola de ómicron duró aproximadamente 45 días, si esto ocurriera en Uruguay el desplome de casos ocurriría cerca de la mitad de febrero.