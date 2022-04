Exportaciones de bienes crecieron y 28% en marzo y superaron los US$ 1.000 millones

En marzo, las solicitudes de exportación de bienes —incluyendo zonas francas— totalizaron US$ 1.056 millones y crecieron 28% en la comparación interanual, informó este viernes el Instituto Uruguay XXI.

Las exportaciones de carne bovina, trigo, arroz, celulosa, soja y vehículos son las que explicaron el aumento durante el pasado mes. Por otra parte, el ganado en pie, la malta y la madera tuvieron incidencias negativas en la variación de este mes.

En el primer trimestre de 2022, las exportaciones totalizaron US$ 2.896 millones. Esta cifra significa un aumento de 37% en la comparación interanual. El dinamismo de las ventas viene dado por la carne bovina, seguido por el trigo y los vehículos, según Uruguay XXI.

El producto que explicó en mayor medida el crecimiento interanual de las exportaciones de marzo fue la carne bovina. Sus ventas aumentaron 28% con relación a marzo del año pasado. China y Estados Unidos, que acumularon el 75% de las compras este mes, incrementaron sus compras en US$ 59,5 y US$ 3,6 millones, respectivamente.

En segundo lugar, se encuentra el trigo. El crecimiento de las ventas al exterior de este cereal se explica tanto por el aumento de las cantidades vendidas como por la suba de su precio a causa del conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania. El trimestre enero-marzo de 2022 cierra con US$ 160 millones exportados, 120% más que lo registrado en el primer trimestre de 2021.

Uruguay XXI

El arroz fue el tercer producto de mayor incidencia en marzo. Sus exportaciones ascendieron a US$ 44 millones y más que se triplicaron en términos interanuales. Los principales destinos de este producto fueron Venezuela (27%), Cuba (23%), Brasil (13%), Costa Rica (14%) y Países Bajos (5%). En el primer trimestre de este año las ventas externas de arroz acumularon US$ 105 millones, 86% más que en el mismo lapso del año pasado. Las exportaciones de celulosa aumentaron 23% en términos interanuales (de US$ 107,6 a US$ 132,6 millones).

Pro su parte, las exportaciones de vehículos totalizaron US$ 30,8 millones en marzo y su aumento interanual fue de US$ 19,9 millones. El principal mercado fue Brasil, que elevó sus compras del producto con relación a marzo del 2021 en 161%.

Menos ventas a Europa pero más al resto

En cuanto a los destinos, hay incrementos en las ventas a los principales socios de Uruguay con respecto a marzo de 2021, con la excepción de la Unión Europea cuyas compras cayeron 5,6%, según Uruguay XXI. Se registró un aumento de las solicitudes de exportación a China de 6%, a Brasil de 13,5%, Estados Unidos de 20,1% y Argentina de 53%. Los destinos que les siguen en monto fueron: Argelia (146,2%) y Chile (80,4%).

Las exportaciones a China en marzo totalizaron US$ 235 millones y se compusieron de carne bovina (74%), subproductos de la carne (10%), madera (4%), productos lácteos (4%), carne ovina y caprina (2%), cebada sin procesar (2%) y otros productos (5%). A pesar del aumento en términos generales, se observan caídas en las ventas de varios productos. En particular, las exportaciones de madera sufrieron una reducción del 70% interanual. La excepción fue la carne bovina, cuyas ventas aumentaron 52%, dice el informe oficial.