FA interpela a ministros por caso Marset y suma otras dos demandas contra el gobierno

La bancada de senadores del Frente Amplio presentará formalmente en la sesión de este martes el pedido de interpelación al canciller Francisco Bustillo y al ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Los jerarcas deberán responder todas las interrogantes en torno al polémico otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, mientras se encontraba detenido en Dubái por porte de documento falso.

El llamado a sala será liderado por Mario Bergara (Fuerza Renovadora) y está motivado, según la oposición, por la multitud de “puntos oscuros” que aparecen en el proceso y que se deben aclarar.

“Nos parece un tema de altísima sensibilidad”, señaló la senadora Liliam Kechichian al anunciar la decisión. “Cortando grueso”, señaló, lo más preocupante es que a Marset se le haya otorgado el pasaporte estando detenido. A eso se le agrega, según la senadora, una cantidad de “episodios preocupantes” de los cuales la bancada tomó conocimiento. Kechichian no clarificó cuáles eran esos elementos, pero sostuvo que también deberán ser aclarados.

“Cancillería es la responsable de entregar los pasaportes y el Ministerio del Interior de aportar la información correspondiente. Fallaron muchas cosas en esa cadena y el Uruguay salió muy mal parado”, aseguró la senadora.

Kechichian dijo también que ha habido “confusión” en torno a la influencia del decreto del año 2014 firmado durante el gobierno de José Mujica, y al que el gobierno se ha remitido para justificar el otorgamiento del passaporte.

Al respecto, la senadora dijo que esa normativa no significó una flexibilización de las condiciones para la entrega de ese tipo de documentación. sino “todo lo contrario”. “Ese decreto del que se habla tanto fue para poner más condiciones”, afirmó.

El Observador informó este sábado que el gobierno le otorgó el pasaporte porque Marset no tenía causas judiciales abiertas ni estaba requerido, pero lo hizo en momentos en los que el Ministerio del Interior estaba colaborando con la DEA en una investigación internacional llevada adelante por la Secretaría Antidrogas de Paraguay. Además, en lugar de entregar. Además de habilitarle el pasaporte, la Cancillería accedió a entregarlo personalmente a personas de confianza del narcotraficante, en lugar de hacer el trámite por valija diplomática (lo que hubiera demorado varios días más y significado la deportación de Marset a Paraguay).

Marset utilizó el pasaporte uruguayo para salir de la prisión y está prófugo de la justicia paraguaya, que lo acusa de ser el líder de una organización internacional dedicada a traficar cocaína a Europa y lavar dinero en Asunción. También es investigado por la justicia colombiana por ser el cerebro del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

En declaraciones a Telemundo, el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, dijo este lunes que el gobierno no tenía otra opción que darle el pasaporte porque el narcotraficante cumplía con la reglamentación vigente. "El pasaporte se tramitó de acuerdo a la normativa vigente en la que solo se exige no tener antecedentes en Uruguay. A la fecha en que se solicita y se tramita este pasaporte, Marset no registraba ningún antecedente en el país y tampoco tenía requerimiento internacional”, expresó. La divulgación de la información generó un cruce entre oficialismo y oposición respecto a las responsabilidades por la entrega el documento.

Todo a la luz

La doble interpelación forma parte de una ofensiva política y jurídica que la oposición está desplegando para cuestionar al gobierno, y que se da además en un marco de creciente tensión entre los dos bloques políticos.

Este martes se producirán dos audiencias judiciales en las que el Frente Amplio aparece como demandante contra el gobierno y que tienen como protagonista al senador Charles Carrera, quien enfrenta a su vez graves cuestionamientos por su gestión como director general de Interior durante los gobiernos de izquierda.

Una de las denuncias por las que se realiza la audiencia tiene que ver con un recurso de amparo presentado ante el "incumplimiento" oficial en otorgar información completa en un pedido de acceso a la información pública en torno a las iniciativas privadas presentadas en este período. Será ante un juzgado letrado en primera instancia en lo Contencioso Administrativo. La demanda radica en el hecho que el gobierno admitió la existencia de 128 proyectos privados pero, amparándose en la confidencialidad, solo elevó información sobre los ya aceptados.

La otra audiencia es relativa a una demanda similar que Carrera presentó junto al médico Federico Preve, directivo del Sindicato Médico del Uruguay (SMU). En este caso es contra la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a la que acusan de incumplir la ley de Acceso a la Información Pública a raíz de un pedido de la bancada relacionado con las compras de medicamentos efectuadas por el organismo, tanto en montos como en unidades, desde el año 2018.

El listado incluye los 30 fármacos más usados por la población afiliada a la institución. Allí se pidió desagregar el stock de cada producto en las distintas unidades ejecutoras. En diálogo con El Observador, Preve señaló que ASSE no respondió en tiempo y forma según lo estipulado por la ley y que incluso ha dejado vencer la prórroga prevista.

La base del pedido, señaló, está en los datos "discordantes" entre las declaraciones públicas de los jerarcas de ASSE y la información incluida en la Rendición de Cuentas, que apunta a una reducción de 37% en la compra de medicamentos en los últimos dos años. "Tenemos derecho a dudar de esta información. Queremos obtener la información y que así salga a la luz el recorte brutal en la medicación esencial", afirmó.