Fallo judicial obliga al MSP a levantar la intervención en Casa de Galicia

Un fallo judicial determinó que Casa de Galicia fuera a concurso de acreedores, lo que obliga al Ministerio de Salud Pública (MSP) a terminar su intervención en la mutualista y hacer una transición con los nuevos gestores en un lapso de 30 días.

La resolución del juez de Concursos de 1º Turno, Leonardo Méndez, a la que accedió El Observador, señala que la transición deberá hacerse hacia Liga de Defensa Comercial (Lideco).

El juez dio lugar al concurso que había solicitado antes de la intervención el expresidente de la mutualista, Alberto Iglesias, debido a que una de las interventoras del MSP "levantó las últimas observaciones formuladas" a la mutualista, según consta en el fallo.

Cuando el 29 de octubre las interventoras llegaron a Casa de Galicia "se encontraron con que la institución, desde el punto de vista financiero, tiene muy poco margen de maniobra", dijo Alberto Yagoda, presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa). "Poco margen, por no decir casi nulo", agregó en una comparecencia en el Parlamento.

Ante la Comisión de Salud del Senado, el ministro Daniel Salinas fundamentó que la decisión final de intervenir la institución se dio ante la solicitud de pasaje a concurso que la propia mutualista efectuó días antes. En ese momento, la Junta Directiva, que terminó siendo desplazada, admitió que enfrentaba "gravísimos problemas económicos", al punto que "no puede enfrentar sus obligaciones en lo inmediato".

Allí mismo fundamentó la decisión de rechazar un aval para que Casa de Galicia obtuviera el acceso a un nuevo fideicomiso por US$ 12 millones. Según dijo, la institución estuvo muy lejos de cumplir con un plan de reestructura anterior, con resultados económicos y financieros muy distantes a lo que había sido proyectado y prometido. "No quiero hacer un show mediático, simplemente me refiero a lo que está en los documentos", dijo el ministro.

Según las cifras de Salud Pública, Casa de Galicia aún adeuda el 78% de los préstamos anteriores que había solicitado. El último es un fideicomiso por US$ 20 millones aprobado por el anterior gobierno y que comenzó a ser ejecutado en enero de 2020.

Sin embargo, dos semanas después de esa comparecencia, el 16 de noviembre, la contadora Alicia Rossi –una de las dos interventoras designadas por el Poder Ejecutivo junto con Nuri Santana, directora del sanatorio N°2 del CASMU– presentó ante el juez la documentación contable faltante y levantó las observaciones que obstaculizaban el concurso de acreedores y que, por lo tanto, motivaron la intervención del MSP.

El juez Méndez explicó en conversación con El Observador que "no es compatible" mantener dos intervenciones a la vez, es decir, la del MSP y la judicial. "Es necesario que el MSP le pase la posta a la sindicatura designada, que es Lideco", señaló. Cuando Casa de Galicia solicitó el concurso, antes de ser intervenida, había documentación faltante que ahora presentó Rossi como representante del MSP, "por eso se pudo resolver el concurso. Fue una decisión que adoptó el MSP, podría haber no colaborado y haber dejado morir el trámite –del concurso– o continuar hasta obtener la declaración", explicó.

El ministro Salinas había previsto que la intervención duraría como máximo un año con "foco en el usuario" y con la la necesidad de preservar la institución, su identidad, la calidad asistencial a sus socios y la protección de las fuentes laborales.

El MSP está evaluando si apelará el fallo del juez porque aún no definió si quiere seguir con la intervención, según declararon fuentes de la cartera a El Observador. Mientras tanto, las fuentes consultadas dijeron que cumplirán con el fallo.

El juez explicó que el MSP puede apelar su fallo pero que "el asunto es el mérito", porque en este caso fueron las interventoras quienes "solicitaron el concurso" por medio del levantamiento de las observaciones que hizo la contadora Rossi.

Lideco quedará al frente

La Liga de Defensa Comercial (Lideco) será la encargada de llevar adelante la gestión de la institución mientras dure el concurso de acreedores. La gremial se dedica a brindar información comercial, asesorar en temas jurídicos y representar a empresas en concursos.

Méndez explicó que Lideco forma parte de una lista del Poder Judicial para seleccionar "a los auxiliares en los concursos" y fundamentó su decisión en que Lideco "tiene logística y disponibilidad de medios para poder hacerse cargo de una cuestión tan compleja" y aseguró que todas las asociaciones y particulares que conforman la lista para ser interventores en concursos pueden hacer frente a estas situaciones porque tienen "vasta solvencia".