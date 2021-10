Intervención del gobierno en Casa de Galicia durará hasta un año

La intervención que hará el Ministerio de Salud Pública (MSP) en Casa de Galicia será por un lapso máximo de un año, informó este miércoles en conferencia de prensa el ministro Daniel Salinas. El decreto, que incluye el desplazamiento de las autoridades, fue oficializado por el gobierno.

El funcionario hizo hincapié en la necesidad de preservar la institución, su identidad, la calidad asistencial a sus socios y las fuentes laborales. Agregó que la institución, que entra en concurso por falta de liquidez, lleva seis balances negativos.

El contexto será estudiado por los interventores –Alicia Rossi y Nuri Santana–, pero según Salinas se respetará el proceso eleccionario.

El ministro dijo que "no es una buena señal responder agravios de ningún tipo" y que "los hechos después hablarán". "No vamos a responder, no es nuestra tónica, no trabajamos así", señaló en referencia a los cuestionamientos efectuados por parte de la directiva de la institución.

Noticia en desarrollo.