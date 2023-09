Fernando Pereira aseguró que el Frente Amplio no pondrá "ninguna piedra" para aprobar reforma de la Caja Bancaria

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, aseguró que su partido no pondrá "ninguna piedra en el camino" para aprobar la reforma a la Caja Bancaria que presentaron en una reunión el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.

"Nosotros a un acuerdo tripartito de esa naturaleza no le vamos a poner ninguna piedra en el camino", señaló en rueda de prensa tras la reunión y dijo que el proyecto cuenta con el visto bueno del sindicato bancario, la Asociación de Bancos Privados y el Poder Ejecutivo. Ante la pregunta de si el Frente Amplio iba a votar el proyecto, el presidente de la coalición de izquierda respondió que sí.

Por otro lado, agregó que al proyecto de la Caja de Profesionales lo van a estudiar pero que es más complejo. "Cuando tengamos respuestas concretas daremos respuestas. La coalición no sabe si tiene los votos de sus sectores políticos y eso es una respuesta que se necesita conocer, de todas maneras es más complejo, no hay tripartismos, hay muchos colectivos de profesionales que se han expresado de una y otra forma", aseguró.

"Acá hemos atendido a un montón de estos colectivos, me consta que el gobierno también, llegaron a este proyecto de acuerdo entre algunos colectivos, lo vamos a analizar sabiendo que hay poco tiempo", aseguró.

Mieres y la Caja Profesional

El ministro Mieres se refirió al proyecto de la Caja Profesional tras la reunión con Pereira y Delgado. "Explicamos las razones para presentar estos dos proyectos de ley y dimos cuenta de los detalles, a efectos de que haya el mayor respaldo posible. Explicamos las razones de cada uno, que tienen respaldo de los directorios de las cajas y que tenemos que darle un trámite parlamentario rápido por un tema constitucional y también por la situación que vive cada una", aseguró en rueda de prensa.

"La idea es que con estás decisiones las cajas superen la situación de crisis y empiecen un funcionamiento de equilibrio, se frena el acercarse al precipicio y empiezan a tener una perspectiva que es por un par de décadas al menos, con la expectativa de que entronquen con el régimen previsional común", señaló.

A su vez, el ministro de Trabajo se refirió a la polémica que se generó por la posibilidad de que los profesionales que declararan el no ejercicio en la caja igual tuvieran que aportar mensualmente. "El proyecto de ley que enviamos al Parlamento no modifica en nada lo que existe actualmente. Simplemente al revés, pone un tope más bajo para la eventualidad de que el directorio establezca cobrar las declaraciones de no ejercicio", aseguró.

Mieres agregó que esa declaración de no ejercicio solamente se da una vez y que no es algo que se renueve mensualmente ni con otra periodicidad. "Todos los profesionales que están con declaración de no ejercicio, ya lo hicieron y hasta que no ejerzan y le den el alta no va a ocurrir nada nuevo y tampoco se le va a cobrar por el alta", señaló.

"Lo que se hace en la nueva ley es bajar el tope de esa autorización que no se ha ejercido poniéndolo en el valor que equivale al aporte de un mes de la primera categoría". El tope actualmente es de $50.000 y pasará a ser de $5.000.

De todos modos, explicó que las declaraciones de no ejercicio nunca se cobraron y que no está en los planes de hacerlo. "Que se queden tranquilos los profesionales que tienen declaración de no ejercicio, no tienen que pagar nada y aquellos que declaren no ejercicio para adelante hasta que el directorio de la Caja no establezca algún monto, que no está en los planes, no va a ocurrir", apuntó.