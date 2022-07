¿Fin al boom de commodities? La fuerte caída del trigo, soja y petróleo en tres gráficos

Los precios de los commodities más relevantes para la economía uruguaya han mostrado fuertes correcciones a la baja en los mercados internacionales en las últimas semanas. La cotización del trigo o el petróleo, por ejemplo, ya está por debajo de los niveles previos a la invasión de Rusia a Ucrania.

La contracara: una valorización del dólar a nivel global. En Uruguay, la moneda estadounidense dejó atrás el piso de los $ 39 en el mercado mayorista y este miércoles vuelve a operar al alza con un promedio del mayorista a $ 40,22.

El trigo cayó 35%

La cotización del trigo fue uno de los primeros commodities en dispararse por la invasión rusa en Ucrania. El cereal escaló en los mercados a un máximo de 14 años ya que Ucrania es responsable de cerca del 12% de las exportaciones mundiales de trigo y Rusia de otro 16%. El contrato del trigo para entrega en diciembre de este año tocó un techo de US$ 462 por tonelada el pasado 18 de mayo en la bolsa de Chicago. Sin embargo, este miércoles ese mismo contrato se negociaba a US$ 298 por tonelada, con una caída de US$ 164 (-35%) en poco más de un mes, y está en niveles inferiores al inicio de la guerra.

“Estamos en julio y está entrando el 90% de la cosecha mundial de trigo, y en términos generales es una buena cosecha, entonces el tema de la guerra queda en un segundo plano y el mercado se estabiliza. Además, todo el mundo está saliendo de los activos de riesgo y está yendo al dólar, y eso les pega a todos los commodities”, explicó a Clarín Rural Sebastián Gavaldá, director de la consultora Globaltecnos.

La soja a menos de US$ 500 para 2023

La soja fue otro de los commodities que también experimentó una corrección a la baja. En la zafra que se terminó de levantar en Uruguay, los agricultores vieron cómo la oleaginosa llegó a cotizar hasta US$ 653 por tonelada a principios de junio y superó el récord de US$ 650,7 que se alcanzó en setiembre 2012.

Sin embargo, la perspectiva para la próxima zafra 2022/23 muestra un escenario con valores marcadamente inferiores. El contrato a futuro de Chicago para mayo de 2023 cotizaba este miércoles a unos US$ 485 por tonelada, esto es casi US$ 100 menos (-15%) que los US$ 573 que cerró ese mismo contrato hace apenas un mes atrás. Los fondos de inversión —que suelen influir en las cotización de los commodities— han prolongado la corriente vendedora de contratos, algo que deprime aún más los valores más allá de los distintos pronósticos de producción de los grandes jugadores del mercados (EEUU, Brasil y Argentina).

¿El petróleo a US$ 65 por barril?

El precio del barril de petróleo Brent cayó este miércoles por debajo de los US$ 100 por primera vez desde abril, al igual que el de WTI el martes, afectados por el temor a una posible recesión económica mundial. La cotización del Brent del mar del Norte, crudo de referencia en Europa, caía a media tarde un 3,3%, a US$ 99,39 el barril.

Y el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense se negociaba a US$ 96,12, también en baja de 3,3%, después de haber cerrado el martes por primera vez en dos meses por debajo del listón de US$ 100 (a US$ 99,5).

Analistas de Citi prevén que el precio del barril de Brent podría tocar los US$ 65 este año en un escenario de recesión prolongada.

Señalan entre tanto que ningún cambio fundamental ha trastocado el mercado desde el martes. El suministro de oro negro sigue muy vigilado, con interrupciones en la producción en algunos países.

Para Stephen Brennock, de PVM Energy, después de "la sangría" de la víspera, los precios del petróleo deberían incluso repuntar, pues los fundamentos del mercado no han cambiado.

"Por un lado, una recesión podría fácilmente reducir la demanda de petróleo. Por otro, la oferta sigue siendo limitada", comentó Russ Mould, analista de AJ Bell.

La contracara: un dólar más fuerte

Y el dólar se está fortaleciendo a nivel global, algo que suele ocurrir cuando los commodities pierden pie. Así lo refleja el dollar index (índice dólar) que mide el valor de la moneda estadounidense frente una canasta de monedas extranjeras relevantes (euro, yen, libra, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo).

El dólar index sube cuando el dólar estadounidense se hace más fuerte en comparación con otras monedas. Este miércoles ese índice cotizaba con un valor de 106,9 y acumula una suba de casi 15% en lo que va del año.

Por su parte, en Uruguay el dólar vuelve a avanzar este miércoles un promedio interbancario sobre un eje de $ 40,22.

Con AFP