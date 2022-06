Fiscalía inicia citaciones por gestión de Cardoso: declaran Pérez Banchero y otros testigos

La Fiscalía comenzará esta semana con los interrogatorios por la investigación penal sobre la gestión del exministro de Turismo, Germán Cardoso. El fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez dispuso las primeras citaciones que incluyen para este martes al exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero, el denunciante de las presuntas compras irregulares.

Según dijeron a El Observador fuentes del caso, el miércoles deberá declarar como testigo el director de la agencia de publicidad Young & Rubicam, Álvaro Moré, por ser la agencia a través de la cual Turismo realizaba las compras de publicidad, mientras que el jueves será el turno de dos contadoras del Estado que supervisaron las compras, una contadora del Tribunal de Cuentas y otra del Ministerio de Economía, también testigos. Los testigos no deben ser asistidos por un abogado defensor.

El caso fue tomado por la Fiscalía luego de que el Frente Amplio presentara la denuncia y que en el Parlamento sesionara una comisión investigadora entre agosto y noviembre de 2021.

Cardoso debió renunciar al cargo de ministro el 20 de agosto de 2021 luego de que trascendieran compras directas de publicidad que no habían pasado por la agencia de medios de la cartera. El Ministerio de Economía y el Tribunal de Cuentas cuestionaron algunos de esos procedimientos, pese a lo cual Cardoso siguió adelante.

Según la versión de Pérez Banchero de 23 expedientes de compra directa de publicidad iniciados entre comienzos del 2020 y julio del 2021, 11 fueron sin informe de la agencia, ocho con informe favorable, algunos de ellos con recomendación explícita de avanzar y en otros cinco el planteo de la agencia no era contundente. En seis de esos 23 expedientes había observación del TCR y otros todavía no habían pasado por la órbita del organismo de contralor.

Camilo dos Santos

Sesión de la investigadora por Turismo que sesionó entre agosto y noviembre

Al iniciarse la investigadora Cardoso se adelantó y se presentó como denunciante para pedir que también se investigaran las compras realizadas por la gestión anterior del Frente Amplio. Es por eso que la investigación de la Fiscalía también deberá abarcar las compras realizadas por la exministra Liliam Kecchichian. La exjerarca designó como defensor el exfiscal de Corte, Jorge Díaz.

Tanto el oficialismo como la oposición elevaron a la Fiscalía sus informes para que se investiguen los presuntos hechos irregulares. El Frente Amplio había presentado en setiembre de 2021 todas las denuncias públicas que existían entonces sobre el tema y en febrero amplió la denuncia.

Compras directas, Kirma, y el asesor de Cardoso

En las manos del fiscal Rodríguez está dilucidar si existió delito o falta administrativa en la discrecionalidad en el uso de la compra directa como regla, el incumplimiento del Tocaf y aprobación de actos administrativos sin la anuencia del Ministerio de Economía o del Tribunal de Cuentas, si existieron irregularidades en la contratación de publicidad en la vía pública, ausencia de informes que avalaran esas contrataciones, muchas de ellas millonarias y a una sola empresa, y a la conformación de facturas al margen de la normativa, por parte de Cardoso y de su entonces adscripto, Daniel Reta.

La Fiscalía evaluará también el rol del empresario Elbio Rodríguez –colaborador "honorario" de Cardoso–, su vinculación con la empresa Kirma y su intención, como él mismo reconoció, de generar un "negocio lucrativo" a través de su contratación con el ministerio.

En relación a Kirma, la firma con base en Estonia a la que el ministro autorizó a pagarle US$ 280 mil para la realización de publicidad digital, Rodríguez admitió que fue el intermediario que acercó a esa empresa y que intermedió en su nombre ante el Ministerio de Turismo.

Consideraciones políticas

"En un número importante de casos, las irregularidades constatadas superaron las previstas y aparecieron nuevos elementos que tienen como principal, aunque no único responsable, al exministro Cardoso", señaló el Frente Amplio en su informe de conclusión de la investigadora, redactado por el diputado Gustavo Olmos.

Cardoso por su parte dijo haber sido "víctima de un ataque político", y afirmó en el Parlamento: "Que alguien venga y me diga en la cara que me he quedado con un peso ajeno".

el observardor

Germán Cardoso

El oficialismo, en tanto, concluyó que no pudo comprobársele ningún ilícito en la gestión de Cardoso.

El nacionalista Juan Martín Rodríguez, que presidió la comisión, sostuvo que el trabajo del grupo permitió “confirmar” que, por la propia naturaleza del Ministerio de Turismo, en el que la mayor parte del gasto se produce en publicidad, las compras directas son la norma y no la excepción, y abunda la discrecionalidad. En el caso de Cardoso, según añadió, “evidentemente la discrecionalidad ha estado presente”.

El diputado blanco concluyó que todo ello se dio al amparo de lo que dictamina el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), que prevé “razones de urgencia” para admitir esa excepcionalidad.