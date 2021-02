Flavio Mendoza se reencontró con su hijo Dionisio después de superar el coronavirus

"Nunca más, siempre juntos, te quiero", dice el coreógrafo argentino Flavio Mendoza a su hijo Dionisio. Mendoza se reencontró con el pequeño después de haber estado diez días internado por cononavirus.

Mendoza se enteró de su resultado positivo cuando protagonizaba la comedia Tres empanadas en Villa Carlos Paz, y durante su internación en el sanatorio Los Arcos fue reemplazado por el humorista cordobés Andrés Teruel, informó Infobae. Días atrás había grabado un mensaje desde la clínica en el que aseguraba que ya estaba mejor luego de haber pasado unos días con mucha fiebre.

“Cuídense mucho. A mí me pegó muy fuerte y a Carmen (Barbieri) peor. No es chiste este virus, y si lo tenés y no te sentís mal es una bendición, pero pensá que podés contagiar a alguien que sí la pase mal. Pensemos en los demás. Cuidémonos entre todos”, dijo el coreógrafo. Tanto Barbieri como el periodista Sergio Lapegüe continúan internados.