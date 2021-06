Fossati renunció a la Asociación de Fiscales: "No puedo pertenecer a un gremio que no investiga denuncias por violencia de género internas"

La fiscal penal Gabriela Fossati renunció este jueves a la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay luego de acusar al gremio de no investigar una denuncia por supuesta agresión que presentó contra William Rosa, colega suyo y presidente de la asociación, informó a El Observador el fiscal.

A través de su cuenta de Twitter, Fossati dijo que su desvinculación se debe a que "no puede pertenecer a un gremio que no investiga denuncias por violencia de género internas”.

"Hoy he presentado por última vez mi renuncia al gremio de fiscales. Dos veces regresé con la esperanza de que la cordura y la unidad primara. No puedo pertenecer a un gremio que no investiga denuncias por violencia de género internas. Menos aún, ser parte del trato desigual a los miembros minoritarios y la objeción de proyectos de leyes por razones de presuntos aumentos de carga de trabajo a la institución. Interferir en el Parlamento para mí no es una potestad gremial. Desde afuera, no me condiciona el silencio y seré libre de comunicar lo que siento, no debería suceder", escribió. La denuncia fue derivada al Comité de Ética, a pedido del denunciado, y se encuentra en estudio.

En su mensaje, Fossati mostró su desacuerdo con el proceder del gremio y continuó haciendo hincapié en la "desigualdad" que observa en el sistema. "Lo peor es el ocultamiento intencional de información de suma relevancia a la masa de asociados y la manifiesta desigualdad. (...) Todo no debe ser judicializado. Ningún sistema lo puede resistir. Es un recurso subsidiario, 'de última ratio'. Lo que correspondía era plantearlo en la interna. No me dieron respuesta transparente y garantista. Hoy no todos son iguales en la interna. Por eso me voy", explicó.

A su vez, dijo a El País que la directiva trató de "agresivo" un planteo suyo, cuando pidió grabaciones de una reunión por Zoom que, afirma, le fueron negadas, donde supuestamente recibió burlas mientras hablaba. "Fundamenté que mi intención era que mi abogada analizara con tamiz de género el trato que me asignara la persona”, dijo sobre esa ocasión en la que, aseguró, debió pedirle al fiscal denunciado "delante de todos" que no le faltara el respeto ni le hiciera "caras".

"La Dra. Fossati no es dirigente de la Asociación de Fiscales y la situación que refiere el tuit que menciona está siendo analizada por el Tribunal de Conducta Gremial de nuestro gremio desde el día 5 de mayo y está pendiente de resolución", tuiteó Rosa.

"¿Si? Qué lástima que quien se sintió agredida nunca fuera convocada, se le negara información, y que quien explica no aclare qué participación tuvo. ¿Tribunal de ética secreto, sin la participación de quien se siente agraviada y entre amigos?", le respondió la fiscal.

Rosa confirmó a El Observador que él es el fiscal denunciado y ratificó que está "todo filmado". De la asamblea en la que se produjeron los cruces participaron unas 80 personas.

"Es una situación puntual. (Fossati) hizo una presentación ante la comisión directiva respecto a una circunstancia que, ella entiende, podría tipificar como violencia de género. Me hubiese encantado que no hubiese pasado nada de esto. Se está dirimiendo. No es algo puntual que pasó y que barrimos para debajo de la alfombra. No hizo una denuncia, exhortó los carriles para que se tramitara el caso en el Tribunal de Conducta Gremial", aseguró.

Contrario a lo afirmado por Fossati, el fiscal manifestó que el caso está siendo investigado por el tribunal a pedido suyo y expresó que las afirmaciones sobre las "denuncias por violencia de género internas" que no se investigaron fueron "infundadas".