Fratti: "El país está partido en dos mitades. O tenemos encuentros o nos congelamos"

El diputado por Cerro Largo, Alfredo Fratti, asumió este lunes como presidente de la Cámara de Representantes, un cargo que en 2021 le corresponde ocupar al Frente Amplio (FA) y, dentro de la izquierda, al Movimiento de Participación Popular (MPP) por ser el sector más votado de las últimas elecciones nacionales.

Fratti, expresidente del Instituto Nacional de Carnes (2005-2015), buscará dar mayor visibilidad al interior del país, así como "acercar el Parlamento a la gente".

Respecto a la coyuntura política del país –y, en consecuencia, del Parlamento–, el dirigente de Cerro Largo entiende que el país está "partido en dos" y es necesario que desde alguna de las partes se dé un paso al frente para no "congelarse". "El tema es construir las mayorías para avanzar. El país está partido en dos mitades. O somos capaces de dar un paso de un lado y del otro para tener encuentros, o lo congelamos", sostuvo.

A continuación, un resumen de la entrevista con El Observador.

¿Cómo se dio su llegada a la Presidencia de la Cámara de Representantes?

Este año le correspondía al FA y, dentro de él, al MPP. Los compañeros entendieron que era una oportunidad de darle chance a un legislador del interior y vinculado a los sectores rurales, cosa que no es tan común dentro del FA y del propio sector, si bien el MPP siempre ha insistido en prestarle atención al interior. Pretendemos darle una mayor relevancia al interior, un mayor acercamiento. Yo digo de acercar –no solo en el interior– el Parlamento a la gente.

Según informó el semanario Búsqueda, en enero, su designación generó diferencias a la interna del FA y del propio MPP, ya que algunos preferían que el presidente fuera el diputado por Canelones, Sebastián Sabini.

Hay canales formales para resolver esto. Tenemos una bancada de diputados, después tenemos el Ejecutivo Nacional (del MPP). Es verdad que se discutió en la bancada cuál sería la mejor opción. Me tomé licencia después del 15 de diciembre por dos semanas y después de Navidad me comunicaron que el Ejecutivo Nacional del MPP había resuelto proponer mi nombre para presidir este año. Y esa fue toda mi participación. No tuve disputa con ningún compañero en este sentido, esto fue una maduración en la orgánica que terminó tomando una decisión, que se propuso al FA, porque le correspondía al MPP.

¿Cómo se le da relevancia al interior desde la Presidencia de la cámara? ¿Con qué hechos concretos?



Primero, tenemos que popularizar más, a través de los cables o los medios televisivos, las jornadas parlamentarias y también algún otro contenido que tenga que ver con eso. Darle más voz a los diputados del interior que muchas veces están un rato acá y se tienen que volver a casa, por lo que tienen menos exposición. Esos temas del interior profundo, por la vía de los hechos, van quedando relegados. Por otro lado, queremos aumentar la frecuencia de las salidas al interior de las comisiones.



¿Cada cuánto salen?



No tengo la frecuencia, sé que hay algunas comisiones que han salido dos o tres veces capaz en el año. Si lográramos que todos los meses saliera alguna comisión... Pero, esto es una tarea que tiene que ser compartida, no lo resuelve el presidente. Todos entendemos que hay un cierto descreimiento en los actores políticos y eso termina mellando en el funcionamiento del Parlamento y de la democracia. Nunca hay una causa sola para este hecho. Percibo que una de ellas es que hemos adquirido una distancia entre el legislador y el elector. Me ha pasado que salgo del despacho, voy al Parlamento con la orden del día y hay veces que ninguno de los temas que están planteados tienen que ver con las preocupaciones que la gente traslada. Esto es lo que tenemos que tratar de hacer más creíble y para eso hay que tener más cercanía y más contacto. No percibo otra manera.

¿Qué otras prioridades tendrá su Presidencia? La de Martín Lema se concentró en aspectos como la posibilidad de generar ahorros a nivel de la cámara

Los ahorros que se podían hacer, se hicieron. Vamos a mantenerlo, pero no podemos estar permanentemente diciendo que lo que vamos a hacer es ahorrar, porque al final vamos a concentrar tanto que se va a marchitar. Creo que están muy bien los ahorros, me parece que la austeridad y el cuidado en el manejo de los dineros públicos va de suyo, no tendríamos que estar cada tanto diciendo: "Yo soy honesto". No sé si lo vamos a lograr, pero me gustaría que si tenemos 10 puntos, si estamos de acuerdo en dos o tres, podamos cruzar la vereda, quedar en el medio de la calle y ponernos de acuerdo.





Inés Guimaraens

Fratti buscará dar mayor visibilidad al interior del país desde su Presidencia

¿Considera que Martín Lema fue un presidente ecuánime?



Evolucionó. Por eso digo que la vida, la historia de los seres humanos, nunca es una foto, es una película. Se lo dije a él, al principio tuvo algunos problemas de relacionamiento con algunos diputados y terminó remontando una presidencia con la que me sentí cómodo, amparado en el uso de la palabra. También es verdad que nadie nace sabiendo y es probable que nosotros cuando arranquemos tengamos problemas. Ojalá hayamos aprendido de errores del pasado y podamos cometer otros, pero no lo mismos. Empecé esta transición hablando con Martín Lema y termino hablando con Martín. Supongo que para él debe haber sido lo mismo.

Su Presidencia va a tratar de dar mayor visibilidad al interior, uno de los factores más mencionados en el proceso de autocrítica del FA. Como dirigente del interior, ¿qué evaluación hace?

Lo políticamente correcto sería hacer una exposición larga de la cantidad de razones que pueden haber incidido en el comportamiento. Pero en el interior nos vanagloriamos de ser un poco más sencillos. Hay algo en lo que fallamos. O no nos entendieron, o no transmitimos bien o no tuvimos la respuesta adecuada en el momento adecuado a determinado problema. Con el sector agropecuario, por ejemplo, se hicieron muchas cosas buenas. En los últimos años empezamos a tener problemas con los valores de los commodities, ahí está la madre del borrego. No respondimos a tiempo o en la medida en que la gente interpretaba que teníamos que atender el fenómeno del sector agropecuario. Acá es bien claro: cuando hay valores internacionales, es más fácil. La dificultad está cuando no los tenés.

¿Qué proyectos importantes tendrá bajo su mandato?

Tenemos la Rendición de Cuentas, hay alguna cosa que va a volver del Senado, como es la ley de forestación. Y también hay un paquete que el FA está presentando, de 20 medidas. Lo que se está haciendo es aterrizar en un papel lo que se planteó en forma genérica hace un año. Veo que hay actores principales de la coalición de gobierno que están planteando cosas muy parecidas. Porque nosotros pedíamos una renta básica, decían que era mucha plata, pero ahora se planteó (por parte del Partido Independiente) de $ 4.200.

Inés Guimaraens

Otra prioridad de su gestión será "acercar el Parlamento a la gente"

¿No hay un largo trecho desde que se ponen las medidas sobre la mesa hasta que se vota?

A mí no me gusta pelear, pero obligado cualquiera pelea. La situación nos obliga a conseguir algunos acuerdos. Si nosotros estamos de acuerdo que hay que dar una renta básica y el otro me dice que está de acuerdo pero de la mitad, otro dice tres cuartos... Bueno, capaz que conseguimos mayoría para un término medio. Hay una preocupación generalizada que es transversal a todos los partidos por las micro, pequeñas y medianas empresas, porque ninguno puede desconocer que en este país son las que dan la gran mano de obra, de a poquito, pero también ahí vuelvo a la campaña. Es como la gallina, come de a granos y se llena.

¿Cree entonces que se van a conseguir los acuerdos?

Hay que tener flexibilidad para encontrar caminos. Cuando empezamos la legislatura pasada, ¿quién iba a pensar que el FA iba a votar por unanimidad junto a Cabildo Abierto? Nadie.

¿No fue parte de una estrategia política?

Se puede interpretar como se quiera, pero aquí hubo coincidencias porque fue en un momento en el que en la Comisión de Ganadería éramos todos del interior y algunos de ellos muy comprometidos con el sector agropecuario. El tema es construir las mayorías para avanzar. El país está partido en dos mitades. O somos capaces de dar un paso de un lado y del otro para tener encuentros, o lo congelamos. Porque acá no es verdad que hay toda una mayoría para un lado, acá está partido en dos mitades. El gobierno y la oposición.