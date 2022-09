Frente Amplio citará a autoridades de Cancillería por antecedentes de funcionario de embajada en Argentina

El Frente Amplio citará al Parlamento a las autoridades de Cancillería para conocer detalles sobre la contratación y los antecedentes de José Ramiro Reyes Segade, un empresario uruguayo radicado en Argentina que en agosto de 2020 fue designado en un cargo de la Embajada de Uruguay en Argentina, informó el senador frenteamplista Daniel Caggiani en Twitter.

Caggiani indicó que "según trascendidos de prensa" este funcionario cuenta con un antecedente de contrabando, cometido en el año 2002. Desde el Ministerio del Interior dijeron a El Observador que el hombre no cuenta con ningún antecedente en su ficha policial.

En conversación con El Observador, Reyes ratificó esa información. "No tengo antecedentes", dijo y afirmó que no quería decir nada más. También fue consultado por el delito de contrabando y por la foto en la que se lo ve fichado pero dijo que no haría declaraciones.

Esto que se destapa es un escándalo. Nos preocupa el aumento de las designaciones directas a funcionarios de particular confianza en la Embajada y el Consulado de Uruguay en Argentina.



El Frente Amplio realizó un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores en julio debido a un "incremento" de las contrataciones directas en la Embajada de Uruguay en Argentina. La cartera indicó que son cuatro los funcionarios contratados mediante ese mecanismo en esa oficina consular: Reyes, los ministros Daniel Rognoni y José Curbelo (quien trabaja en el Consulado), y el embajador Carlos Enciso, según la respuesta a la que accedió El Observador.

Según Caggiani, a los legisladores frenteamplistas les "llamó la atención" la presencia de Reyes, quien entienden tiene una "íntima relación con el presidente" Luis Lacalle Pou, al punto que "fue uno de los invitados al almuerzo íntimo de celebración de su victoria en 2019", y que "ya residía en Argentina previo a su nombramiento", remarcó.

Reyes fue contratado por Cancillería el 30 de julio de 2020 como "ministro del Servicio Exterior", en el "Escalafón M, Grado 06, Inciso 06", según una resolución de la cartera. Menos de un mes después, el 26 de agosto, fue designado para cumplir funciones en la embajada en Argentina.

El funcionario cobra un salario fijo de US$ 2.775 (alrededor de $ 110 mil), a lo que se suman "gastos de representación" de US$ 390, beneficios sociales de US$ 500, una asignación familiar de US$ 650 y una "partida de ayuda de vivienda" de US$ 2.240.

Desde el Frente Amplio criticaron esta partida de ayuda de vivienda: Caggiani indicó que Reyes ya vivía en Argentina cuando fue designado, por lo que "su vivienda ya estaba solucionada".

El funcionario es propietario de Solution Pop S.R.L, una empresa de "importación y exportación en general de artículos promocionales para empresas" activa en Argentina y registrada en ese país en el año 2006, según documentos del Boletín Oficial argentino.