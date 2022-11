Frente Amplio dice que la reforma educativa "no resuelve problemas reales" y que el gobierno "parece estar más preocupado por los temas electorales"

El Frente Amplio emitió una declaración este lunes en la que manifiesta su "profunda preocupación" por las políticas educativas que está impulsando el gobierno de Luis Lacalle Pou y aseguran que la reforma que realiza la administración "no resuelve problemas reales".

"El Gobierno apura una mal llamada transformación educativa con restricciones de presupuesto, de tiempos y políticas que deterioran la Educación Pública y que empantanan los cambios necesarios. Parece estar más preocupado por los temas electorales que por una verdadera reforma que atienda los desafíos reales de la educación en Uruguay", comienza el texto firmado por los integrantes de la coalición de izquierda.

En primer lugar, critican que la transformación educativa no cuenta con ámbitos de participación docente. "Estudiantes, familias, docentes y egresados ven reducidas las posibilidades de construir una mejor educación en jardines, escuelas, liceos y escuelas técnicas, centros de formación en educación y en estos días también en la Universidad Tecnológica porque no se ofrecen espacios de participación y sus voces son desestimadas".

"No existen cambios viables y reales en educación sin la participación de los integrantes de las comunidades educativas y sin escuchar a sus actores académicos", agregaron.

También criticaron el recorte presupuestal que, según estimaron, fue de US$ 140 millones en educación inicial, primaria y secundaria y de US$ 39 millones en la Universidad de la República, en estos tres años de gobierno. "Esto compromete las propuestas educativas a lo largo y ancho del país y los salarios de los trabajadores. Los cambios necesarios para la educación no se realizan quitando recursos".

A su vez, en la declaración afirman que la actual reforma no soluciona los problemas que dejó la pandemia como "el aumento de la pobreza infantil, las situaciones de salud mental de nuestras infancias y adolescencias, la asistencia a clases, los aprendizajes, entre otros".

"La actual reforma no soluciona estos problemas, ni tampoco los que existían antes de la pandemia(...) Expone a los centros educativos a un comienzo de año lectivo lleno de incertidumbres y retrasos en la elaboración de nuevos programas, regímenes de evaluación y elecciones de horas docentes", sostuvieron.

En cuanto a las reformas en la gestión, se manifestaron en contra de la reforma de la Universidad Tecnológica (UTEC) y definieron como "nociva" la reforma en Formación en Educación. "El proceso de universitarización emprendido se canceló, ofreciendo en cambio una certificación de pretendido carácter universitario que no contribuye en lo absoluto a la mejora de la formación en educación ni a la consolidación de una formación universitaria", agregaron.

Por su parte, también criticaron los cambios en los contenidos académicos: "Asistimos a un cambio de programas en educación básica y formación en educación con un sesgo conservador que se evidencia en la perspectiva de la educación sexual, derechos humanos, terrorismo de estado, confundiendo el gobierno relatos con producción académica de carácter científico. Retrocedemos en la construcción de una sociedad con más libertad y más igualdad".