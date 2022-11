Da Silveira: eliminar repetición en Secundaria y UTU en diciembre regirá solo este año

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, aseguró que la eliminación de la repetición en diciembre de 2022 en Secundaria y UTU regirá solo durante este año y dijo que no forma parte de las "nuevas reglas de juego" de la "transformación educativa".

"No es que no haya repetición. Lo que hicieron las autoridades de ANEP es postergar la decisión de repetición a febrero, dando antes una serie de oportunidades para que los alumnos alcancen el nivel y no sea necesaria la repetición. No se elimina, se posterga", dijo Da Silveira.

El ministro subrayó que la medida "no es parte de la transformación educativa", consignó Telemundo.

"No es así como va a funcionar de aquí en adelante. Son medidas solo para este fin de año que tratan de responder a problemas específicos generados este año que acumula los efectos de la pandemia, más la conflictividad que ha habido", explicó.

Un documento de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que da las pautas para el cierre de cursos de este año –y al que accedió El Observador– indica que las autoridades de la educación consideraron "las situaciones particulares en las que se desarrolló el proceso de enseñanza y aprendizaje en los años 2020 y 2021 debido a la emergencia sanitaria" por la pandemia de coronavirus, y entienden que "es necesario" contextualizar "la normativa que regula las instancias de evaluación" en el cierre de este año.

Durante la pandemia, en los años 2020 y 2021, ANEP eliminó la repetición en la educación primaria y media. En esos años se propuso una "utilización de la promoción diferida, acompañada de un amplio abanico de dispositivos y estrategias de acompañamiento", detalla la Circular N° 72/2021 de la Administración.

"Se continúan implementando diversas estrategias que tienen como objetivo brindar contención y acompañamiento específico a aquellos estudiantes que necesitan una atención particular para lograr su continuidad en el sistema educativo", destaca el texto del 9 de noviembre de 2022.

Por ello, los liceos y las escuelas técnicas no tendrán repetición en diciembre, mes en el que los estudiantes que no logren un puntaje suficiente al final del ciclo lectivo "deberán asistir a los apoyos y a las Actividades Finales Especiales (AFE)" para pasar la materia. "No habrá fallo de repetición en la reunión final (de profesores) de diciembre", indica para todos los niveles el documento.