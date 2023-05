Frente Amplio juntará información sobre accionar de Irene Moreira para decidir si realiza denuncia penal

En el Frente Amplio hubo conversaciones y reuniones después de que el senador cabildante Guido Manini Ríos se sentó a declarar ante la prensa por la adjudicación de forma directa de parte de Irene Moreira de una vivienda a una militante de su partido político.

Los legisladores frenteamplistas observaron cómo los hechos relacionados con las idas y vueltas de la coalición de gobierno y el cese de la exministra de Vivienda Irene Moreira se fueron sucediendo a cuentagotas. Entonces, optaron por la cautela para decidir cómo actuar. El próximo lunes la bancada de senadores del Frente Amplio se reunirá, como lo hacen todos los lunes, pero el tema casi excluyente será cómo se parará la oposición ante el escenario de esta crisis en la coalición.

Será ya con el escenario más claro que lo que estaba en las primeras horas de este viernes, cuando la ministra Moreira todavía no había dejado su cargo a pedido del presidente Luis Lacalle Pou.

Lo primero será pedir información. Fuentes de la bancada de senadores frenteamplistas contaron a El Observador que el lunes comenzará una serie de pedidos de informes y de acceso a la información pública sobre los cupos que utilizó la exministra Moreira para entregar viviendas de forma directa y los procedimientos legales que utilizó. Utilizarán ambos mecanismos porque, según explicaron, si el gobierno no contesta los pedidos de acceso a la información, podrán acceder a la Justicia para obtener las respuestas a las preguntas que harán.

Algunas preguntas ya estaban formuladas para cuando el 16 de mayo Moreira fuese al Parlamento a ser interpelada a iniciativa de los diputados frenteamplistas, algo que finalmente no sucederá tras la renuncia de la ministra. El Frente Amplio pedirá información sobre los cinco casos que Moreira adjudicó de forma directa y buscará conocer si hubo más. También buscarán aclarar si la militante Mónica Píriz cumplía con los requisitos para acceder a la vivienda en Nueva York y Yi.

Varios senadores consultados por El Observador dijeron que analizarán si existe algún delito en el accionar de Moreira y pedirán información para encontrar si hay argumentos o no para hacer una denuncia penal.

La designación del cupo directo a una militante de Cabildo Abierto –que además percibe ingresos del semanario La Mañana, propiedad de los Manini Ríos– pone sobre la mesa la discusión sobre si el accionar entra dentro del delito de conjunción del interés público con el privado o tráfico de influencias y de abuso de funciones.

La senadora Liliam Kechichian barajó la posibilidad de que el Frente Amplio realice la denuncia penal contra Moreira e incluso, opinó en el programa Arriba Gente de Canal 10 que "si se considera que hay que investigarla y no solo indagarla, sino imputarla, habrá que pedir el levantamiento de los fueros", dijo. Eso es así porque Moreira asumirá su banca en el Senado –que hoy ocupa Raúl Lozano– a partir del lunes, al dejar la titularidad del Ministerio de Vivienda.

"Cabildo Abierto y la propia ministra han intentado insistentemente en tratar confundir a la población. No existe norma que habilite tener un cupo ministerial para darle una vivienda a quien quiera (...) Si eso se hace es corrupción, que es el hecho que estamos enfrentando aquí", consideró el senador Alejandro Sánchez.

Además de Sánchez, el senador Charles Carrera también envió un mensaje en el mismo sentido. "No existe norma que autorice el accionar de la exministra Irene Moreira. Vinieron con el discurso de que iban a cambiar la política pero no solo no lo hicieron sino que reinstalaron lo peor de la vieja costumbre clientelar. Cuando se quiere mirar para atrás, hay que mirar bien. No somos todos iguales, y los registros dan cuenta de ello", escribió Carrera en su cuenta de Twitter.

Desde el Frente Amplio también criticaron que Moreira no haya renunciado a su cargo de inmediato, cuando lo solicitó Lacalle Pou, aunque terminó haciéndolo en la tarde de este viernes. El diputado Gustavo Olmos escribió: "Debemos respaldar al presidente ante la crisis institucional generada por la ministra insurrecta. Hasta febrero 2025 los ministros los define Luis Lacalle Pou y no un generalote prepotente. La conferencia de prensa en el Ministerio es una provocación inadmisible y de tinte golpista".

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo en rueda de prensa el viernes que "el gobierno debería solucionar los problemas de la gente y en vez de solucionarlos les genera todos los días un problema nuevo" y agregó que en el caso de Moreira "es evidente que se violentó a la ley. Punto y aparte. Pero el problema de la vivienda es fundamental y le prometieron a los uruguayos 50.000 viviendas y si las encuentran los felicito. Prometieron ir a 'asentamiento cero' y lo que hay es cero políticas para abatir los asentamientos. Estos son los problemas de los uruguayos y el Ministerio de Vivienda no los atendió".