Frigoríficos moderan la propuesta de precios por el ganado gordo

El desequilibrio entre oferta y demanda que aceleró la suba de precios en la primera mitad de enero encontró un paño frío.

Con el novillo tocando su mejor valor desde agosto del año pasado, la industria buscó moderar el avance de valores sobre el cierre de la semana.

Hay algo más de oferta disponible –que en los primeros días del año no aparecía por ausencia de vendedores– y comienza la faena de corral para la ventana de cuota 481 de febrero, dos factores que calman la corriente alcista que traía el mercado.

Por el lado de la demanda, la industria va logrando un mejor posicionamiento y se concreta mayor cantidad de negocios.

Por el lado de la oferta, hay ganado preparado pero sin salir en volumen al mercado.

Las lluvias y la buena disponibilidad forrajera juegan su partido.

Quitando el pie del acelerador, las plantas mejor abastecidas proponen US$ 3,40 por kilo en cuarta balanza para el novillo. Otras mantienen los US$ 3,50 para el novillo y US$ 3,20 para la vaca buena. Hay demanda sostenida del abasto. La vaquillona cotiza sobre los US$ 3,35 por kilo, muy firme.

La expectativa está puesta en cuál será la incidencia real de la oferta de corral en los próximos días sobre la conformación de precios.

Se espera un año más competitivo para el corral, de la mano de una buena oferta de granos a mejores precios.

La faena de vacunos alcanzó las 42.814 cabezas la semana pasada, por encima de la primera semana del año (29.137 vacunos, con un día menos de actividad), de acuerdo a los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

La actividad superó ampliamente el volumen registrado en mismo periodo de 2023, de 32.613 cabezas.

Blasina y Asociados

En el mercado internacional, China por ahora va ganando la pulseada de valores, abriendo más mercados y ampliando la cantidad de frigoríficos habilitados para abastecer a ese mercado.

Por lo pronto, el precio promedio de la tonelada de carne vacuna exportada por Uruguay fue la semana pasada de US$ 4.164, de acuerdo a datos preliminares de INAC. Un valor que superó al de la semana previa –que fue ajustado a la baja– y que dejó el promedio de los últimos 30 días en US$ 3.852 por tonelada.

Lanares: mercado firme

En el mercado de hacienda ovina la firmeza es la norma, con interés de la industria por todas las categorías. Las cotizaciones ganan algún centavo semana a semana, de la mano de poca oferta en el mercado local y mejor demanda por carne ovina en el mercado internacional.

Los negocios por cordero se ubican sobre US$ 2,90 el kilo, US$ 2,40 los capones y US$ 2,28 las ovejas.

La habilitación de carne ovina con hueso para Israel puede dar un impulso adicional al mercado.

El precio de exportación de la última semana fue de US$ 5.203 por tonelada, el más alto desde octubre. Y el de la semana previa, que había sido US$ 3.778, fue corregido al alza hasta US$ 4.205 por tonelada. El promedio móvil de los últimos 30 días quedó en US$ 3.708, el más alto desde noviembre de 2023.