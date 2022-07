"Fue medio patético": Jorge Pineyrúa reveló la interna del cruce entre Julio Ríos y Sergio Puglia en Polémica en el bar

Una de las peleas televisivas más acaloradas de los últimos tiempos se dio el pasado viernes en Polémica en el bar, la versión uruguaya del formato argentino que se emite por la pantalla de Canal 10, y tuvo como protagonistas al periodista deportivo Julio Ríos y el comunicador Sergio Puglia, ambos panelistas fijos del programa.

Los comunicadores tuvieron un fuerte cruce que inició en torno a la paralización del fútbol y las denuncias de Villa Española por violencia vinculada al deporte, que llegó a escalar al punto que Puglia se levantó de la mesa para enfrentarse Ríos. Pero en el medio estaba Jorge Piñeyrúa, quien conduce el programa, y se encargó de frenar el avance del chef y conductor de televisión.

Este martes en La mesa de los galanes, programa que conduce en Del Sol FM, Piñeyrúa se refirió al enfrentamiento entre los panelistas del programa. "Fue medio patético", comentó.

"Contá los entretelones, Jorge. ¿Cómo terminó eso?", comenzó preguntando Rafael Cotelo, compañero del conductor en el programa de radio.

"Estábamos hablando del tema de Villa Española, Ríos como periodista deportivo que es empezó a entrar mucho en el detalle", comenzó a contar el "Piñe" y recordó que Puglia dijo que no entendía lo que estaba diciendo el comunicador al aire. "Yo no entiendo nada de lo que está hablando este hombre hace media hora", dijo específicamente el panelista.

Piñeyrúa sostuvo luego que "en un momento de la discusión acalorada, Ríos le dice 'sos la Mirtha Legrand uruguaya'". La frase fue un detonante para Puglia, que la recibió como un insulto discriminatorio. "En un momento amaga a tomar algo arriba de la mesa y había una copa de vino. Ahí se para", recordó Piñeyrúa. "¿Y qué dijiste?", atizó Cotelo. "Se pudrió todo", respondió el conductor del programa.

"¡A mí no me insultes porque te tiro una copa!", exclamó y se levantó mientras era contenido por Piñeyrúa. "¡A mí no me tomes el pelo! ¡A mí no me digas la Mirtha Legrand uruguaya! ¡No me insultes porque es una discriminación! ¡Sos un atrevido!", dijo y agregó: "¡Yo me llamo Sergio Puglia! ¡No soy una Mirtha Legrand y no me hables en femenino!".

Tras la situación, Ríos le pidió perdón. "Si eso te ofendió, te pido las disculpas del caso", le dijo aunque Puglia no se las aceptó al aire.

Sergio Puglia: "A mi no me insultes, yo no soy ninguna Mirtha Legrand" no te pierdas el tole tole entre Puglia y Julio Ríos en @PolemicaBar

@PolemicaEnEIBar

@elpaisuy pic.twitter.com/5TURZ0Hzs0 — León Rioplatense © (@LeonRioplatense) July 2, 2022

El conductor del programa comentó que las discusiones acaloradas son más o menos habituales en el formato. "La anterior fuerte había sido la de Andrade con Sotelo y después la de Sonsol con el fiscal Díaz", repasó.

Volviendo a la situación del viernes, Piñeyrúa relató que después de la discusión la situación en el estudio "se tranquiliza un poco" y el programa continúa al aire durante unos minutos. "Después en la pausa calma", dijo el conductor: "Silencio, cada uno en su lugar".

"Puglia se retira, pero nada... El lío terminó donde terminó al aire", sostuvo el conductor, aunque reconoció que él también se retiró del estudio durante la tanda publicitaria. "Yo me quedé nervioso porque Puglia es un hombre grande y estaba muy nervioso", confesó.

"¿Lo armaron?", le preguntó Pablo Fabregat. Piñeyrúa lo negó rotundamente y con un toque de humor intentó alivianar el relato: "En definitiva, el mas perjudicado fui yo que se me vio la pelada", bromeó.

Además señaló que no pensó al momento de interceder entre los panelistas. "Ahora estoy pensando, repasando con ustedes. Nadie más se paró a separar", indicó.

Luego de ir a una tanda comercial, Puglia pidió disculpas a los televidentes por la situación vivida.