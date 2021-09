Fuerte aumento en la compraventa de campos, pero cayó el precio promedio

Durante el primer semestre de 2021 se realizaron 536 operaciones de compraventa, un 60% más que las transadas en el mismo período del año anterior, según un estudio realizado por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Por su parte, la superficie total operada superó las 114.385 hectáreas, lo que representa una duplicación de superficie respecto al primer semestre de 2020.

Las operaciones consideradas son de tierras para uso agropecuario desde 10 o más hectáreas realizadas en el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2021.

El monto total operado en el semestre fue de US$ 378 millones, determinando un precio promedio de US$ 3.305 por ha, lo que implica una caída del 6% tomando como referencia al primer semestre del año 2020.

Los destinos de las tierras

Analizando las transacciones de más de 1.000 hectáreas por su potencial destino, la distribución de rubros respondería en un 42% al forestal, 13% al ganadero-forestal, 21% al agrícola-ganadero, 12% al ganadero y 12% a campos agrícolas de muy buen potencial productivo.

La comparativa muestra un aumento en el segundo trimestre de este año del 81 % en el número de operaciones, mientras que la superficie vendida se incrementó casi un 50%, respecto al trimestre inicial.

Lavalleja, Rocha y Soriano: más operaciones

El 43% de la superficie vendida (algo más de 49 mil ha) se concentró entre los departamentos de Lavalleja, Rocha y Soriano, con precios promedios de US$ 2.642, US$ 2.292 y US$ 7.631/ha, respectivamente; sumando los tres, hubo ventas por casi US$ 174 millones, equivalente al 46% del monto total transado en el período.

Los departamentos de Soriano, Colonia y Canelones, con suelos de mayor potencial productivo, registraron los precios medios por hectáreas más alto, alcanzando valores de US$ 7.631, US$ 5.773 y US$ 4.742/ha, respectivamente.

En el otro extremo, el precio medio más bajo correspondió al departamento de Artigas, con US$ 1.975/ha, seguido de Salto con US$ 2.019/ha.

Por escala

Si bien el 71% de las operaciones se realizaron por superficies entre 10 y 100 hectáreas, las mismas acumularon sólo el 12% del área vendida.

En el otro extremo, las 12 operaciones mayores a 2.000 hectáreas representan el 40% del área y el 37% del monto operado.

Teniendo en cuenta la escala de superficie, los campos que se comercializaron con un área entre 10 a 100 hectáreas y entre 1.001 y 2.000 fueron los que obtuvieron un precio mayor, alcanzando los US$ 3.908 y US$ 3.813/ha en su orden.

Por otra parte, el valor más bajo se registró en transacciones de campos mayores a 2.000 hectáreas (US$ 3.055/ha), ubicándose un 8% por debajo de la media general.

A continuación, el informe de la serie “Precio de la tierra – compraventas primer semestre 2021” completo, remitido a El Observador:

DIEA Tierras by Juan Samuelle