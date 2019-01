Fuerte escalada del dólar que subió 1% en los primeros 10 días de enero

La divisa estadounidense comenzó el año al alza con un comportamiento diferente al que se observa en Argentina, aunque en la jornada acompañó una suba en Brasil y una apreciación a nivel global.

El dólar mayorista cerró este jueves en $ 32,74, con una suba promedio de 0,49% respecto a su cotización anterior. De esa manera, la divisa estadounidense lleva una apreciación de 1,09% (unos 35 centésimos) desde el comienzo de 2019, luego de haber cerrado el año pasado con un fortalecimiento de 12,6%.

Este jueves la operativa total fue por US$ 37,7 millones sin intervenciones del Banco Central (BCU) en el mercado de cambios. En los primeros días del año la autoridad monetaria compró US$ 7,7 millones en el mercado spot. La última operación fue este lunes por US$ 2 millones.

Por su parte, en la pizarra del Banco República (BROU), el dólar cerró en $ 32,10 para la compra y a $ 33,50 para la venta, 19 centésimos por encima de la cotización de un día atrás.En algunos cambios privados la divisa se ofrecía para la venta a $ 33,65 en esta jornada.

En Argentina compran para que no baje

En Argentina, la divisa estadounidense se comportó de manera opuesta. El dólar mayorista perforó por segunda vez en la semana el piso de la zona de no intervención cambiaria y eso generó que el Banco Central (BCRA) realizara una subasta de compra de moneda extranjera por US$ 20 millones a 37,305 pesos argentinos.

Sin embargo, lejos de generar un reacomodamiento para arriba del precio, el billete cerró con una baja de 29 centavos respecto al miércoles 37,08 pesos agentinos, precio que se coloca 27,5 centavos por debajo del piso previsto para este jueves.

El BCRA no compraba divisas desde junio de 2017, cuando el dólar cotizaba a 16 pesos. En ese momento, adquirió US$ 50 millones.

Por su parte, en Brasil la divisa estadounidense se apreció 0,7% para cerrar en 3,706 reales.

A su vez, el dólar repuntaba el jueves desde mínimos en tres meses, con inversores recortando posiciones bajistas contra la divisa mientras esperan la resolución de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, del cierre parcial de la administración federal estadounidense y del brexit.

El índice dólar subía 0,19%, a 95,396, tras caer más temprano a mínimos en tres meses. La moneda estadounidense de ha debilitado en cuatro de las últimas seis sesiones, porque los operadores apuestan a que las tasas de interés en Estados Unidos se mantendrán sin cambios en 2019.

Con El Cronista y Reuters