BCU espera que continúe preferencia por el dólar entre empresas y hogares

El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central (BCU) señaló en su reunión de este jueves que durante el último trimestre del año se continuó observando una mayor preferencia por la moneda extranjera por parte de inversores institucionales (bancos, Afap, aseguradoras) y del sector privado no financiero (empresas y familias).

En ese sentido, si bien durante diciembre se registró “una presión vendedora estacional” que llevó a que el BCU adquiriera dólares en el mercado para evitar presiones excesivas sobre el tipo de cambio, la autoridad monetaria señaló que el panorama general sigue marcando un cambio de portafolio hacia la moneda extranjera en un contexto de fortalecimiento global del dólar.

El dólar mayorista cerró el jueves en $ 32,354 con un aumento promedio de 0,23% en relación a su anterior cotización. En la jornada la divisa no precisó de la intervención del BCU para sostenerse sobre los $ 32. La operativa diaria fue por US$ 10,6 millones sin que la autoridad monetaria realizara compras en el mercado spot. De esa manera, el banco cortó una racha de siete intervenciones consecutivas en las que adquirió US$ 177 millones. La semana pasada efectuó compras los cinco días hábiles, mientras que este lunes adquirió US$ 18,7 millones y US$ 19,6 millones el miércoles.

Según el Copom, un marco de menor preferencia por la moneda nacional junto a un nivel de actividad levemente inferior al esperado determinó que en el cuarto trimestre la variación interanual del agregado monetario M1’ –compuesto por la emisión de dinero en poder del público, y depósitos a la vista en cajas de ahorro en el sistema bancario- fuera de 5,5%, es decir por debajo de la referencia definida en octubre (entre 7% y 9%). De cara al primer trimestre de 2019 el Copom fijó una meta de entre 6% y 8% para el crecimiento interanual de los medios de pago.

“En función de la evaluación del contexto macroeconómico global, regional y doméstico, el Copom estimó necesario mantener la instancia contractiva de la política monetaria y ratificar el rango objetivo para la inflación de 3%-7% para los próximos 24 meses”, dice el comunicado.

“El nivel de actividad de la economía uruguaya continuó creciendo a tasas moderadas. La menor depreciación del peso respecto a trimestres previos, acuerdos salariales en línea con las pautas oficiales y la reversión de shocks específicos sobre alimentos determinaron una senda decreciente de la inflación en el trimestre”, añadió. La inflación terminará el año en alrededor de 8% y por encima del techo del rango meta.

Además, el comunicado destacó que a nivel internacional se mantiene un alto grado de incertidumbre derivado de la escalada de medidas proteccionistas entre las dos principales economías del mundo y sus posibles efectos sobre el crecimiento global. Por otra parte, “se estaría verificando un mayor gradualismo de la Reserva Federal en cuanto a las subas esperadas de su tasa de referencia”, señaló.

A nivel regional, si bien se registran indicios de corrección de los desequilibrios macroeconómicos, ello se da en un contexto de caída de la actividad, mayor inflación, incremento de la prima por riesgo país y aumento de la incertidumbre política por el ciclo electoral en el caso de Argentina, y de interrogantes respecto a los cambios en la política económica que implemente el nuevo gobierno que asumirá la presidencia en Brasil.