Game over 2020: 10 videojuegos que cambiaron la industria

Todas las listas son caprichosas. Que el gusto, que la mera oportunidad de haberlo experimentado, que el criterio, que la popularidad innegable del producto. Con todo eso en cuenta y sabiendo que no se puede contentar a todo el mundo, he aquí 10 videojuegos que llegaron para cambiar la industria durante la década que se va.

Fortnite Battle Royale

Juegos estilo Battle Royale (esto es un todos contra todos en formato multijugador) hay muchos, pero que hayan impactado de tal manera en la cultura popular (jugadores de fútbol imitando los festejos del juego al hacer un gol, por ejemplo) muy pocos. Creado en 2017 por Epic Games, como variedad del juego ya existente Fortnite: Salvar el mundo, y distribuido en una jugada inteligentísima de manera gratuita, su éxito fue inmediato. Muchos otros han surgido imitándolo (el Free Fire quizá sea el más popular) pero ninguno ha logrado siquiera ponerse a su sombra.

Pokemon Go

Fue algo que explotó de la noche a la mañana y de repente teníamos una multitud con el celular en la mano, en la calle, en el ómnibus, en el trabajo, persiguiendo cosas que solo ellos veían. Lo que para los legos significaba un brote descontrolado de esquizofrenia, para los gamers era realmente un juego parteaguas. Niantic había desarrollado el juego definitivo de realidad aumentada basado en localización, lo había distribuido de manera gratuita (aunque incluye transacciones pagas) y había triunfado de manera rutilante. Sin embargo, la fiebre del Pokemon Go fue breve y así como llegó pareció desaparecer, aunque todavía hoy cada tanto uno pispea el celular de su vecino de viaje para encontrarlo capturando a un bulbasaur.

Candy Crush Saga

La cantidad de horas perdidas en los juegos pasatiempo de las redes sociales es incalculable. No es arriesgado especular que un altísimo porcentaje de esas horas fue dedicado a este juego desarrollado por King en 2012 y que se instalara rápidamente como el principal consumido en Facebook, superando ampliamente en popularidad a todos (con el Farmville como su principal competidor). Un simple juego de tres (o más) en línea con una presentación gráfica amigable que, en apariencia, debería aburrir pasados los primeros diez minutos pero que se vuelve traicioneramente adictivo (con altos costos de horas de trabajo para cualquiera con una computadora al alcance). No tiene más nada, pero le alcanza: nivel por nivel, tres en línea, explosiones de caramelo, colores deslumbrantes y más de 6.000 niveles para pasar horas y horas.

Minecraft

Si los videojuegos deben conquistar desde una presentación gráfica atractiva y amigable, el Minecraft llegó para constituirse en la excepción que confirma la regla. Un montón de bloques pixelados que simulan todo tipo de materias primas y el construir como única regla a cumplir en inabarcables universos abiertos. Creado por el sueco Markus “Notch” Persson para su propia empresa Mojang AB y lanzado internacionalmente en 2011, el juego construyó un éxito gradual que se disparó cuando en 2014 fue adquirido por Microsoft y popularizado por la empresa (en un movimiento que alejaría a Persson de su propia creación). En Minecraft, nunca hay dos mundos iguales, por lo que jamás hay dos experiencias idénticas. Y donde muchos siguen viendo cuadraditos sin sentido, otros ven libertad y diversión absoluta.

GTA V

No es una lista de mejores videojuegos si no hay un Grand Theft Auto incluido en ella. Pero hay que admitirle a la quinta entrega de la saga desarrollada por Rockstar que realmente aquí se superaron. Lanzado en 2013, estrenó la “era HD” de los juegos de la saga, y por primera vez la historia era protagonizada por tres personajes en vez de uno. Un relato principal supercomplejo, las muchas posibilidades de las misiones secundarias, las increíbles secuencias de acción y la detallada ciudad de Los Santos (que se vuelve aquí un personaje en sí mismo) justificaron el que es uno de los juegos más caros de elaborar en la historia (US$ 265 millones), lo que no fue un problema, ya que recaudó US$ 1.000 millones en sus tres primeros días a la venta.

Dark Souls

Videojuego de rol de acción. Bajo esta definición encontramos cientos, si no miles, de ejemplos mejores o peores, pero muy pocos con el éxito y la contundencia del creado por From Software en 2011. Probablemente su éxito se debe a la elaborada historia que le da carne al relato: el jugador dirige el destino de un no-muerto encargado de peregrinar por el ficticio reino de Lordran mientras averigua el destino de todas las almas perdidas en ese lugar. Y así como su historia pensada y bien desarrollada conquistaba a los exigentes, su sistema de combate y ágil jugabilidad alcanzaba también a aquellos que disfrutan de lo más lúdico. Con varias secuelas lanzadas durante la década, la mitología de Dark Souls solo siguió creciendo.

Skyrim

Y si hay un RPG que puede competir con el anterior de esta lista, es este. Editado por Bethesda también en 2011, emula igualmente los universos de la fantasía heroica, los guerreros y sus gestas de aventura. En este caso, el jugador es un dovahkiin (o “sangre de dragón”) uno de los elegidos para evitar que, justamente, un dragón termine con el mundo. Así, guiamos su destino por esta tierra (llamada Skyrim, obviamente) tratando de evitar la profecía fatalista mientras cumplimos con misiones que van mejorando a nuestro personaje. Este juego forma parte de la mítica saga The Elder Scrolls, pero se constituye como el más exitoso de todos ellos por potenciar su particularidad de universo abierto donde parecen no tener fin las posibilidades para sus jugadores.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Un regreso a todo trapo para una de las sagas de videojuegos más queridas, este lanzamiento de Nintendo en 2017 introducía en el universo de Zelda la posibilidad de un mundo abierto con un Link amnésico que debía recuperar la memoria para vivir la que probablemente fuera su más espectacular aventura. Tanto fue así que Breath of the Wild resultó ganador de tres premios en los The Game Awards 2017, entre ellos Juego del año. La enorme libertad e interactividad que ofrecía lo llevaron a ser catalogado como el juego más completo de la serie, y uno de los mejores de todos los tiempos.

Read Dead Redemption 2

Podríamos haber incluido el original, que ya fue tremendo parteaguas, pero sin duda que todo lo que hacía bien era tan solo un mero esbozo ante la contundencia y alcance que logró en su segunda entrega. Uno de vaqueros, propuso Rockstar, y en este mismo 2019 hizo una versión perfecta. Hay una historia sí, y hasta es muy buena, pero lo increíblemente hermoso del mundo de Read Dead Redemption es el vivir, beber, absorber el Lejano Oeste en 1899, en una aventura interminable de universo abierto, con decenas de detalles, una banda sonora increíble y un acabado gráfico (y actoral) que realmente deslumbra cuadro a cuadro.

Death Stranding

Y aunque puede resultar arriesgado incluir un juego que tiene apenas unas pocas semanas de lanzado, cuando está involucrado Hideo Kojima sería una torpeza no hacerlo. Su primer juego luego de alejarse de la saga Silent Hill (que creara para Konami) y el primero de su propia empresa Kojima Studios, se trata de una absorbente, delirante, confusa e hipnótica aventura de ciencia ficción que involucra horas y horas de juego, actores de primer nivel, como Norman Reedus y Mads Mikkelsen y unas imágenes bastante difíciles de sacarse de la cabeza una vez que nos quedan grabadas en la retina. Así fuera tan solo por la expectativa que generó durante gran parte de esta década el lanzamiento de Death Stranding, su inclusión en esta lista era obligatoria.