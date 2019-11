Ganado gordo alcanza una meseta de precios, con novillo en US$ 4,35

Luego de nueve semanas consecutivas de suba el precio del ganado gordo tiende al equilibrio. Algunos frigoríficos comenzaron la semana pasada con la faena de ganado de corral con destino a Cuota 481 y eso ha quitado presión de compra sobre los ganados de campo.

Asimismo, la demanda sigue siendo mayor que la oferta y el escenario es de absoluta firmeza, respaldado por una óptima primavera en lo forrajero y un precio de exportación que se afirma arriba de US$ 4.000 por tonelada.

El novillo gordo especial cotiza US$ 4,35 por kilo en cuarta balanza, y alcanza algún centavo más en negocios excepcionales, de lotes voluminosos y con poco flete a frigorífico.

En vaca gorda hay un rango de valores más amplio vinculado a la calidad. La mayoría de los negocios se concretan entre US$ 4,10 y US$ 4,15, y en casos puntuales se han alcanzado los US$ 4,20 por ganados especiales. La vaquillona gorda se comercializa entorno a US$ 4,25.

Las entradas a planta son dispares, van entre una semana y quince días. Los frigoríficos que están faenando para cuota proponen cargas para dentro de dos semanas.

Un aumento gradual de la oferta de ganados de campo y el comienzo de la faena de ganado para cuota se vio reflejado en la actividad industrial de la semana pasada, que dio un salto y superó por primera vez en dos meses las 40.000 cabezas.

En la semana cerrada el 9 de noviembre, la faena totalizó 42.644 vacunos, 22% más que los 34.812 de la semana previa. En la comparación interanual la operativa se retrajo 21% frente a una faena de 54.061 vacunos. Las hembras –vacas y vaquillonas– tuvieron mayor protagonismo, con un 55% de participación.

Por lo pronto, con una oferta de ganado que sigue siendo mínima, se ve lejana una baja de precios. Semanas atrás hubo un intento de ajuste por parte de la industria que finalmente no se concretó.

Mientras el mercado del gordo busca un equilibrio de valores, en la reposición siguen en claro ascenso y se vio reflejado en el remate de Plaza Rural esta semana.

En la primera jornada de remate todas las categorías de invernada –con excepción de los novillos de más de tres años– registraron una suba de precios, algunos alcanzando máximos históricos para esa pantalla.

La vaca de invernada trepó 13 centavos hasta US$ 2,07, por encima de los US$ 1,94 promedio del remate anterior y marcando un máximo histórico en esta categoría.

Los terneros subieron seis centavos respecto al remate anterior, con un promedio de US$ 2,61, el mayor registrado desde marzo de 2013 (US$ 2,68).

Firmeza para los ovinos

La oferta aumenta gradualmente y los precios siguen en ascenso para los ovinos.

Los negocios se concretan algún centavo por encima de las últimas referencias de ACG, que este lunes subió un centavo para el cordero liviano y el pesado a US$ 4,01 y US$ 4,05 respectivamente.

Los borregos subieron un centavo a US$ 4,02, los capones subieron cuatro centavos a US$ 3,99 y las ovejas subieron dos centavos a US$ 3,92.

Se están registrando algunas demoras en las cargas, señaló un consignatarios, y eso se vio reflejado en una disminución de la faena la semana pasada.

Se industrializaron 24.530 lanares, por debajo de las 28.881 de la semana previa y 7.000 menos que en igual semana del año pasado. Algunos frigoríficos ya comenzaron la faena de corderos mamones.

Precio de exportación se consolida arriba de US$ 4.000

La tonelada exportada en carne de vacuno promedió US$ 4.208 en la semana cerrada el 9 de noviembre, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Es la cuarta semana consecutiva que logra un promedio por encima de US$ 4.000 y muestra el mejor valor registrado desde principios de setiembre.

El acumulado anual se ubicó en US$ 3.800 un 7,4% por encima de los US$ 3.540 registrados en igual periodo del año pasado.

En carne ovina la tonelada exportada logró su mejor valor en cinco semanas con US$ 5.163. En lo que va del año sigue acortando distancia frente a 2018. Hasta la semana pasada promedió US$ 4.518 apenas 0,9% debajo de los US$ 4.556 del año anterior.