El mercado ganadero no afloja y los mejores novillos logran US$ 3,45 por kilo

El mercado ganadero no encuentra su techo. Los mejores novillos llegan hasta US$ 4,35 por kilo en cuarta balanza y se afianza un momento excepcional para la ganadería. La industria frigorífica mantiene el vértigo en sus compras, mientras la oferta sigue restringida, apareciendo a cuentagotas con algún ganado de verdeo.

Concretar negocios a US$ 4,30 es corriente por novillos de buena calidad. La avidez industrial por hacerse de ganado reduce la diferencia de precios entre los mejores vacunos y otros con menor terminación.

Los negocios por vaca gorda especial, con abanico más amplio de precios por calidad, van desde US$ 4,05 hasta los US$ 4,15 en lotes puntuales. El abasto sigue firme y da sostén a la cotización de la vaquillona, que alcanza a US$ 4,18. En todos los casos las entradas a planta son ágiles, entorno a una semana.

La faena mostró un repunte la semana pasada, con 34.463 vacunos. Desde setiembre, semana a semana la actividad industrial se ha mantenido por debajo de los volúmenes de 2018. Y en lo que va de 2019 acumula una baja de 4,7% respecto al mismo período del año pasado.

En este escenario de escasa oferta, por ahora, parece lejana una baja de valores. Quienes no tienen ganados bien terminados optan por “meter más kilos” a sus vacunos. Y quienes sí los tienen no especulan y venden. La expectativa hacia adelante es que continúe la firmeza en la medida que no se registren grandes cambios en la operativa industrial. Se estima que la demanda seguirá superando a la oferta y sosteniendo los buenos precios, en niveles nunca vistos en Uruguay, y por lejos, los más altos del mundo.

La reposición registra la misma solidez que el mercado del gordo, con un noviembre por delante que promete ser muy bueno en lo forrajero. Se concretan muy pocos negocios particulares, con dificultad para “unir las puntas” en cuanto a precios.

La mayoría de las ventas se concretan en los remates por pantalla, con valores históricamente altos. Este jueves en Pantalla Uruguay los terneros promediaron US$ 2,55 marcando una suba de siete centavos respecto al remate anterior y siendo el mayor valor para esa pantalla desde setiembre de 2013.

En ovinos también el mercado mantiene subas semanales, con una oferta reducida y algunas esquilas retrasadas por las lluvias. El cordero ya cruzó los US$ 4 por kilo. En la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado el cordero liviano subió tres centavos a US$ 3,98 y el cordero pesado dos centavos a US$ 4,02. El borrego se mantuvo en US$ 4, el capón subió dos centavos a US$ 3,93 y la oveja se mantuvo en US$ 3,89.

La faena de ovinos dio un salto, fue la mayor del año y superó a la de vacunos.

Se faenaron 36.780 lanares, el doble que la semana anterior y que en igual semana del año pasado. Las ovejas representaron el 12% de la faena con 4.438 cabezas.

Precio de exportación firme, arriba de US$ 4.200

La solidez del mercado ganadero es acompañada por una firmeza en el precio de exportación de la carne.

La tonelada exportada promedió US$ 4.234 en la semana cerrada el 26 de octubre, de acuerdo a datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes.

Ese fue el mejor valor registrado en seis semanas.

En lo que va del año el valor por tonelada se ubica en US$ 3.787, es decir un 6,6% más que los US$ 3.551 de promedio del mismo período de 2018.

El precio de exportación para carne ovina consolida el repunte que registró en las últimas semanas con US$ 4.851.

En el acumulado del año, aunque sigue por debajo del promedio de 2018, viene reduciendo la distancia.

En lo que va de este año el valor logrado se ubica en US$ 4.481 por tonelada, es decir 1% debajo de los US$ 4.525 de mismo periodo del año pasado.